大阪5500位耶誕老人慈善慢跑

2017-12-04

由大阪民間團體「大阪Akaru俱樂部」主辦的耶誕老人慈善慢跑賽，三日在大阪城公園登場，吸引五五○○名老少民眾穿著耶誕老人服裝參與，現場被染成一片火紅。參加費用為三千五百日圓（約台幣九四○元），扣除耶誕老人服裝等開銷，約有三成收益將用來購買耶誕禮物，送給住院中的兒童。去年有包括大阪、京都及兵庫等十家醫院、約八百名兒童受惠。這項慈善活動始於二○○九年，參加者從第一屆的兩百人逐年增加，今年已多達五五○○人，成為大阪冬季的應景活動之一。

（圖：取自網路，文：編譯林翠儀）