美傳奇指揮家 被控長期猥褻少年

2017-12-04

任紐約大都會歌劇院音樂總監40年

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕揭發性騷擾或性侵害惡行的社會運動，再延燒至古典樂壇。《紐約郵報》二日引述伊利諾州森林湖警方去年十月的一份報告，踢爆美國紐約大都會歌劇院傳奇音樂總監詹姆斯．李汶（James Levine）被受害者發聲指認，一九八五年至九三年猥褻一名青少年達「數百次」，包括親吻並把玩他的生殖器、在他面前自慰、將手指放入他的肛門等。大都會歌劇院二日發表聲明，宣布著手調查此事，「我們正與外部資源合作判定該起一九八○年代的性侵指控是否屬實，以便採取適切的行動」。

李汶公開否認指控

該名現年四十八歲的男子指稱，四歲時在父母幫助下結識李汶，此後每逢夏季的芝加哥「拉維尼亞音樂節」都會收到李汶的禮物，只有十歲至十四歲那幾年沒見過李汶；一九八五年，他十五歲、李汶四十一歲，李汶假借開車送他回家的名義，在車道上對他性騷擾，此後兩人在芝加哥、紐約等地的旅館「苟且數百次」。該名受害者表示：「這些事幾乎毀了我的人生…我感到孤獨、害怕…我當時不懂他在勾引我…李汶是個你不能對他說『不』的大人物…他讓我感到羞恥和罪惡」。

該案現已超過法律追溯期。匿名指控李汶的男子表示，直到一九九三年他才敢向母親坦承此事；李汶曾支付他現金五萬美元（約一五一萬台幣），也曾為他撰寫申請大學的推薦信；兩人最後一次見面是在二○一四年，當時李汶表示無法再金援他。此前，李汶已公開否認相關性侵傳聞，聲稱「我的生活如此坦蕩；就因為這樣，那些想要傷害我的人，才必須去杜撰一些聳人聽聞、有違道德倫理的說法」。

七十四歲的李汶曾任大都會歌劇院音樂總監四十年，目前是榮譽總監。他曾為迪士尼電影「幻想曲二○○○」指揮配樂，曾獲提名葛萊美獎三十七次，並贏得十座，二○○二年榮獲甘迺迪中心榮譽獎，被認為是古典音樂界的傳奇人物。