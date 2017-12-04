川普指示弗林通俄？ ABC記者烏龍爆料被停職

2017-12-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國廣播公司新聞網（ABC News）首席調查報導特派員布萊恩‧羅斯（Brian Ross），二日引述消息人士指稱，美國總統川普在仍為總統候選人時，曾指示稍早認罪的白宮前國家安全顧問弗林與俄羅斯官員接觸。由於這項報導形同暗示川普在大選期間與俄國共謀影響選情，引發震撼，但羅斯稍後更正報導內容，指稱川普授意的時間點是當選後，而非競選時。不過，ＡＢＣ仍以犯下「嚴重錯誤」為由，將羅斯停職四週以示懲戒。川普則得意地呼籲，其他報導「假新聞」的媒體應比照辦理。

六十九歲的羅斯是獲獎無數的資深媒體人，此一爆炸性發展的報導一度造成道瓊指數下挫超過三百五十點，未料竟是烏龍一場。羅斯二日晚間新聞中修正稍早的報導，指稱川普授意弗林與俄國官員討論合作對抗激進組織「伊斯蘭國」時，他已是總統當選人。

ＡＢＣ一度試圖淡化此事的嚴重性，招致外界批評，最後被迫坦承此乃「嚴重錯誤」。羅斯也透過推特致歉，表示他該為自己的所作所為負責。

威斯康辛大學學者卡爾佛說，此一錯誤形同給予川普與其他保守派更多攻擊新聞媒體可信度的立論依據，尤其是曾對川普政府做出負面報導的媒體。果然，延宕一天才對弗林認罪做出回應的川普，立刻推文「恭喜」ＡＢＣ將誤報「俄羅斯獵巫」新聞的羅斯停職。

羅斯錯報的是川普指示弗林與俄國官員接觸的時間點，而非川普到底有沒有指示弗林與俄方接觸。川普指示弗林或任何幕僚與俄方接觸，是證明川普競選團隊通俄以影響去年大選的關鍵，但目前並無證據顯示川普直接授意通俄。