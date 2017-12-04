ＦＢＩ 高官曾批川普 被調查團隊拔官

2017-12-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在「通俄門」調查逐漸深入、川普陣營及特別檢察官團隊無不繃緊神經之際，華盛頓郵報二日披露，調查團隊中一名聯邦調查局（ＦＢＩ）高官，曾在大選期間發送批評川普的簡訊，於今年七月被調離團隊。雖然特別檢察官穆勒為求調查中立，當機立斷拔除爭議人士，但此事勢必成為川普重申調查乃「政治獵巫」的契機。

華郵引述三名知情人士報導，原在ＦＢＩ反情報部門擔任副主管的史卓克（Peter Strozok），曾是調查前國務卿希拉蕊‧柯林頓使用私人電子郵件處理公務的主要官員，但他在這項調查緊密進行、總統選戰也如火如荼之際，疑似多次與ＦＢＩ資深律師、同時也是調查團隊成員的佩吉（Lisa Page），在簡訊中談及總統辯論等大選事件，且內容多為批評川普，以及明顯支持希拉蕊的言論。

外界認政治立場已過度渲染

經驗豐富且深受信賴的史卓克，今年五月獲延攬加入通俄門調查團隊，且角色舉足輕重，不料旋即在七月被揭發上述情事，遭「降級」轉調至ＦＢＩ人力資源部門。特別檢察官辦公室發言人卡爾二日表示，史卓克在事件曝光後就立刻被調職；檢視希拉蕊「電郵門」調查狀況的美國司法部監察長霍洛維茲則說，將審視及呈報相關通訊內容，但不清楚是否會公開簡訊。

據報導，曾與史卓克共事的司法部官員表示，史卓克深受ＦＢＩ前局長柯米信任，且從未察覺他以個人觀點影響調查。一名川普內閣前官員也指出，史卓克與白宮往來時，態度相當公平，從沒感覺他持有政治偏見。與此同時，力挺史卓克和佩吉者則認為，兩人非從屬關係，佩吉在事件爆發前就離開調查團隊，整起事件被「過度渲染」；況且，ＦＢＩ允許探員以「個人身分」私下或公開針對政治事務發表意見，兩人互通簡訊並無不法。

然而，紐時分析，史卓克事件的時機點十分敏感，當時穆勒的調查重點為川普顧問，且因邀請多位民主黨捐獻者加入團隊，而遭保守派指控調查偏頗。因此，穆勒在外界虎視眈眈下火速調離史卓克，是為了不讓批評者抓到把柄，指控其團隊偏頗。