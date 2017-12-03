津貼遭砍 比利時王子抱怨沒人權

2017-12-03

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕比利時國王菲利普的胞弟勞洪王子（Prince Laurent）八月間未經許可，著海軍軍裝現身中國駐布魯塞爾大使館，參與中共建軍九十週年慶祝活動，這使他未知會當局逕行涉外活動再添一例，為此，比利時總理米歇爾計畫將他一年三十萬八千歐元（一千一百萬餘台幣）的政府津貼刪減十五％。他透過律師指控，此舉侵犯他的人權。

英國衛報一日報導，米歇爾為了勞洪王子參加中共建軍九十週年活動舉行會議。五十三歲的勞洪卻稱病缺席，並透過律師交給米歇爾一封長達七頁的書信。他批評，政府企圖限制他與外國代表會面，等同違反歐洲人權公約第八條款，因為這逼使他處於「社交孤立」狀態。他也指控，在他有機會辯解前，政府就宣布不利他的行動是不合法的。

該信函補充，在媒體上公開質疑王子領取的津貼，已造成「王子及其家庭嚴重的不確定性，違背基本權利」，國家現在應該提供他一些「社會安全或退休權利」。勞洪律師表示，刪減津貼十五％將「剝奪王子與其家庭的生計」，王室可承諾未來若計畫與外國政要會面，將在十天前通知當局。

該封信在比國引發譁然，在此之前比國人多半認為勞洪是個我行我素、古怪無害的人物。勞洪曾赴剛果民主共和國與總統卡比拉會面，卡比拉在執政十六年後，以國家無力負擔選舉為由拒絕下台。二○○八年至一○年他一再訪問利比亞，希望與強人格達費之子做生意，去年十二月他未經許可訪問斯里蘭卡，與斯國總理維克勒馬辛哈會面後接獲當局最後警告。本來他現身中國駐布魯塞爾大使館的行為未引發注意，直到他自己推文宣傳為止。

勞洪是前國王艾伯特二世與王后寶拉的最小兒子，他曾上電視指控王室像東德祕密警察，暗中破壞他的事業，他抱怨：「我的家庭從未支持我。」二○一一年他因開車超速而被吊銷駕照，當時他說，應該核發「特別駕照給那些開快車的人」。