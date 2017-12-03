保護北極海 禁漁至少16年

2017-12-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼加拿大、丹麥、挪威、俄羅斯、美國等五個北冰洋（也稱北極海）沿岸國家前年簽署《北極漁業宣言》，全球主要捕魚國中國、日本、南韓、冰島和歐洲聯盟一日終於加入陣線，不僅同意暫停中央北冰洋（ＣＡＯ）公海海域的商業漁業行為，直至當地依科學研究確立漁業管理措施，且這次禁令明確訂下至少十六年期限，不僅有助進一步了解氣候變遷帶來的影響，當地海洋生態系統也終得片刻喘息。

加拿大漁業部長勒布郎（Dominic Leblanc）表示，近年「對該區域生態系統有了更深認識」，上述締約方才同意面積多達二八○萬平方公里的「ＣＡＯ公海不會再有商業捕魚」；日後聯合進行科學研究，就算確定該區未來還能承受商業捕魚行為，重新開放前也須先建立「適當保育與管理措施」。

在加拿大現任總理杜魯道及美國前總統歐巴馬今年初卸任前齊心努力下，過去兩年六次會議才產出的上述協議，待各方分別帶回國內批准後，才開始有國際拘束力。

ＣＡＯ過去終年被海冰覆蓋，但近年暖化速率比全球平均快近一倍，夏季多達四十％海冰融化。該區域除了食物鏈與生態劇烈變化，更成商業漁撈船隊覬覦對象，因任何國家在公海皆有權合法捕魚。逾兩千名科學家五年前因此齊聲呼籲，北冰洋沿岸國家應暫時收手，待科學探究成熟後再放行，以免加速當地生態破壞，兩年前終於催生出《北極漁業宣言》，並於一日加入捕魚最力的五個政治實體。