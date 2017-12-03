宏都拉斯大選難產 宵禁十天

2017-12-03

抗議作票擴大 進入緊急狀態

〔編譯茅毅／綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯十一月廿六日舉行總統大選，開票過程一波三折，引發追求連任的現任總統耶南德茲政府作票疑雲，在野聯盟候選人納斯拉勒因此號召其支持者走上街頭「捍衛勝利」。隨著這場選舉引發的危機和街頭抗議擴大，宏國當局十二月一日晚宣布進入緊急狀態，全國並實施十天的徹夜宵禁。

據美聯社引述宏國最高選舉法庭（ＴＳＥ）一日的說法報導，將近九十五％的票匭已完成計票，另有一○三一個出現異常的票匭將進行人工計票。二日消息指出，在最後階段計票前，耶南德茲以四十二．九二％的得票率，些微領先納斯拉勒的四十一．四二％，兩人差距僅四．六萬多票。

出現選票異常的一○三一個票匭，約佔總票數的六％。由於兩位主要候選人間，僅有約一．五個百分點、不到五萬票的微幅差距，意味著人工計票的結果將至關重要。

ＴＳＥ主席馬塔摩羅斯一日與耶南德茲的「國民黨（ＰＮ）」和納斯拉勒的「反獨裁反對聯盟」之代表會談後說，人工計票過程中，各黨將可推派六十名代表監票，國際觀選團的人員也會在現場，有結果前，不會做出任何宣布。ＴＳＥ發言人說，由於現場不見納斯拉勒所派的監票人員，一日晚間仍未展開人工計票。ＴＳＥ聲明亦表示，相關計票作業有舞弊的指控，均屬不實。

宏國首都德古西加巴街頭一日瀰漫著鎮暴警察施放的催淚瓦斯，警方與數百名納斯拉勒的支持者持續對峙，部分抗議人士則手持棍棒，數千名擁護納的群眾並在全國各地阻礙道路交通。早在十一月廿九日晚，更有抗議人士企圖闖入計票中心。

騷亂也引發民眾恐慌，爭先恐後到超市及加油站囤積民生物資。路透報導，自上月廿六日至本月二日這七天，至少已有一名抗議人士喪生、逾廿人受傷，第二大城汕埠還有百餘人因涉嫌搶劫而被捕。我外交部發言人李憲章二日表示，目前旅居當地國人及館團員眷均安。

宏國部長會議成員迪亞茲（Ebal Diaz）一日表示，進入緊急狀態，暫停憲法對人民權利的保障已獲追認同意，好讓軍警能遏止這波已蔓延全國的暴力。在緊急狀態下，宏國各地方當局必須服從軍隊和「國家警察」的權力，軍警有權拆除路障、橋梁及公共建築。宏國政府的內閣首席部長赫南德茲（Jorge Hernandez）說，宵禁自晚間六點到清晨六點，「旨在維護國家安全」。