弗林偕庫希納 干預以色列屯墾案

2017-12-03

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國前國安顧問弗林一日坦承，去年十二月他要求俄國拖延聯合國一宗對以色列不利的表決案。外交人員透露，不僅是俄國，弗林與總統川普的女婿兼白宮顧問庫希納當時還聯手遊說烏拉圭、馬來西亞與英國，甚至川普也親自干預。相關行為發生在川普一月二十日就職前，似乎觸犯禁止美國公民私下與外國政府進行談判的羅根法案。

消息來源指出，去年十二月二十三日聯合國安理會十五個成員國針對要求以色列停止巴勒斯坦屯墾活動的決議案進行表決前數小時，弗林致電烏拉圭與馬來西亞的聯合國代表團，而庫希納則與英國駐美大使達洛奇通話。不過相關行動失敗告終，該決議獲十四票贊同，美國投下棄權票。

以國聯繫川普團隊「高層」

事實上在該案表決前，異常的外交活動已上演數天。十二月二十一日埃及要求聯合國安理會翌日就該決議草案進行票決後，選戰期間大力支持以國的川普與以色列敦促華府否決該案。一名以國官員透露，在遊說美國總統歐巴馬不成後，以國官員聯繫川普政權交接團隊的「高層」，尋求協助。

根據一日公開的法庭文件，庫希納二十二日告知弗林與外國政府，包括俄國聯繫，說服他們拖延投票，或者否決該案。弗林當天與俄國駐美大使基斯利亞克通話，翌日再度通話。而在二十二日，川普與埃及總統塞西磋商，埃及當日撤案。然而在埃及撤案後，紐西蘭、馬來西亞、委內瑞拉與塞內加爾聯袂於二十三日重提表決。決議案需九票支持、五個常任理事國沒有投票否決才算通過。

弗林力推美俄合作中東核計畫

此外，路透披露，位於華盛頓的核電顧問公司ACU Strategic Partners認定川普與弗林將支持其美俄於中東建造核子反應爐的計畫，該計畫需解除對俄制裁，以便讓遭美制裁的俄國工程與營建公司OMZ OAO生產核子設備。弗林從二○一五年四月至一六年六月間擔任該公司顧問。

去年十一月十六日，大選後八天，ACU總經理科普森在致函企業夥伴、標題為「川普／普廷中東馬歇爾計畫概念」的電子郵件中說：「川普當選總統將改變遊戲規則，因為川普外交首要政策是穩定美俄關係，目前兩國關係處歷史低點。」

兩天後，科普森收到禁核擴散專家索倫森的電郵，他說：「弗林即將被任命國安顧問。這對ACU的計畫是重大勝利。本週稍早透過秘密管道與他談話，他總是相信ACU努力的願景，我們需讓他坐上新位置。」兩名美國官員透露，弗林著手讓川普批准一件與俄國合作的核反應爐計畫，但未點名ACU。調查通俄門的特別檢察官穆勒正調查弗林推動該中東核電計畫時是否已任川普的國安顧問。