弗林還會咬出誰 白宮剉咧等

2017-12-03

調查通俄門 檢方劍指川普核心高層

〔編譯張沛元／綜合一日外電報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，美國白宮前國家安全顧問弗林認罪並牽扯出總統川普愛婿庫希納，讓白宮所面臨的重大司法與政治危機更為惡化，堪稱至少近四十年來美國行政部門所面臨的最嚴重威脅，其嚴重性甚至可能升高到讓川普丟了總統寶座。

ＣＮＮ指出，弗林認罪雖未能證明川普或其他資深總統幕僚與俄羅斯串謀干預去年美國總統大選，但卻清楚顯示，負責調查通俄門的特別檢察官穆勒劍指川普核心高層；穆勒未大刀闊斧對弗林開鍘暗示，穆勒希望從曾是川普大將與親信的弗林身上取得更重要與決定性資訊；認罪協議意味弗林並非穆勒的主要目標，而是穆勒拿來釣更大魚的誘餌。

曾在美國前總統柯林頓與妻子希拉蕊的白水案調查中擔任國會特別顧問的夏曼更直言，認罪就是想有所得。弗林同意認罪的好處顯而易見，他原本可能會被控更嚴重的罪名，甚至禍延家人；至於穆勒願意接受弗林認罪的理由，康乃爾大學法學院副院長歐林告訴華盛頓郵報，顯然是弗林手中有法寶，掌握足以對某人造成傷害的證詞。

副總統彭斯恐受牽連

目前並不清楚弗林的認罪籌碼，他的認罪能否成為推倒川普的第一張骨牌也未可知；但可以確定的是，弗林認罪讓川普政府日後在反駁通俄上火力驟減，遑論他認罪的法庭文件還牽扯出川普女婿庫希納直接指導他與俄國官員接觸，甚至連曾幫弗林開脫的副總統彭斯亦恐遭池魚。

檢方指出，弗林在去年十二月二十二日奉川普政權移交小組一名「非常資深成員」之命，與包括俄羅斯在內的多個外國政府的官員接觸。不具名前政權移交小組成員透露，該「非常資深成員」就是庫希納。時值聯合國安理會即將通過決議禁止以色列在巴勒斯坦屯墾前夕，該非常資深成員要弗林去了解各國對此事的態度，設法延宕表決或讓決議無法過關，弗林因此致電俄大使基斯利亞克，要求俄羅斯投反對票或延宕決議出爐。

此外，彭斯曾在弗林與基斯利亞克接觸上為弗林辯護，事後改稱是遭到弗林誤導；而今證明川普政權移交團隊確實直接涉入弗林與俄國官員的接觸，彭斯當初是否真的遭到誤導，啟人疑竇。