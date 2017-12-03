共和黨大轉彎 昔反減稅今贊成

2017-12-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參議院二日通過卅一年來最大規模稅改法案，盼藉由全面性減稅帶動經濟大幅成長。然而，紐約時報指出，主導國會兩院減稅案的共和黨，在前總統歐巴馬任內對於減稅窮追猛打，認為將導致國債增加，如今竟大行「髮夾彎」，甚至提出數字更龐大的減稅目標，無非在野、執政兩樣情。

此次稅改僅待參、眾兩院整合法案內容，交由川普簽署後即大功告成，這不僅保住川普政府執政一年的面子，更象徵共和黨的一大勝利。但該法案潛在的風險為人詬病，除有偏頗富人之嫌外，更大的隱憂在於十年內超過一兆美元的新增負債，而這被共和黨以「（法案）可刺激經濟成長、平衡損失」輕描淡寫帶過。

信誓旦旦做出保證的參院共和黨領袖麥康奈，在歐巴馬二○○九年金融危機期間推動七八七○億美元經濟振興計畫時，曾對聯邦政府將因減稅和投資而衍生的負債問題表示憂心忡忡。他當時直言：「參院通過史上最貴的法案，美國人都想知道哪來的錢可支付。」即使去年共和黨篤定掌握行政、立法後，麥康奈仍重申國債程度已到「危險、無法接受」的程度。他甚至強調，共和黨一定會避免規模「上兆美元」的經濟動能方案，絕不重演○九年政府舉債一兆美元，卻看不到多少經濟成效，最後還無法填補財政缺口的往事。

無獨有偶，眾院議長萊恩過去對減稅的態度也極為慎重，一一年即提出「通往繁榮之路」預算計畫書，主張大幅削減政府支出，以平衡赤字，之後更明指國債問題將「如同錨一樣，將國家拖下水」。然事實上，美國投資銀行高盛集團分析，美國一三年國債約佔國內生產毛額（ＧＤＰ）的七十二％；此次的稅改法案若付諸實行，國債佔ＧＤＰ將在二一年時上升至八十五％，是一九五○年代中期以來最高。

因此，紐時指出，共和黨推動稅改法案實為一場政治豪賭，他們認為選民寧願現在先享受減稅，債務問題之後再擔心，而這明顯是公家機關所抱持的想法，拋開對華府豪奢、浪費的憂慮，迎合社會期盼減稅的心聲。