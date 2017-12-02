川普考慮承認耶路撒冷為以色列首都

2017-12-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國官員透露，美國總統川普正考慮履行競選承諾，最快在下週承認耶路撒冷是以色列首都，但暫時不會把美國大使館遷往耶路撒冷。川普若真付諸行動，意味美國數十年來以巴政策大轉彎，恐讓中東長久緊張局勢進一步加劇，也讓川普政府更難收拾它正努力重啟的以巴和談之路。

各國大使館通常設於駐在國首都。以色列一九四八年宣布獨立後，定耶路撒冷為法定首都，但一直未獲聯合國承認。巴勒斯坦人則把東耶路撒冷作為未來國都，使耶路撒冷地位成為以巴和平絆腳石及癥結議題。美國當年雖火速建交，卻一直把駐以大使館放在以國金融及科技創新中心特拉維夫。

不過，儘管早已事實承認耶路撒冷才是以國首都，美國歷任總統一向堅持，此事得經和平協商才能定案；川普六月初也決定按兵不動，暫將大使館留在特拉維夫。當時白宮理由是川普希望以巴協商「機會極大化」，不過整件事其實由他的女婿兼總統資深顧問庫希納主導，十個月來幾無進展可言。

路透指出，川普部分高階幕僚其實一直私下建議川普履行政見，以滿足投票給他的福音派基督徒、親以人士、右翼族群等支持者，還能討好與美國緊密結盟的以色列政府；另一些幕僚則提醒他，也該顧慮美國和伊斯蘭國家的關係，避免觸怒巴人與阿拉伯世界，危及川普政府努力重啟的以巴和談進程，才讓川普躊躇不決。經過數月評估，如今為了平衡國內政治需求和地緣政治壓力，才傳出下週將公開承認耶路撒冷乃以國首都一事。

但美國匿名官員告訴路透，搬遷使館雖也是川普選前政見及執政長程目標，但不會立刻落實。美國國會一九九五年通過的「耶路撒冷大使館法」，要求使館搬遷至耶路撒冷，但此後歷任總統皆以國家安全利益考量為由，每半年簽署一次法律條款臨時中止令延遲遷館。