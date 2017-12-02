北韓時尚! 金正恩老婆穿搭引話題

2017-12-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓領袖金正恩之妻李雪主，在公開場合的打扮一反該國予外界單調、老氣、幾無時尚可言的印象，她西式的妝扮開始引領北韓時尚，儼然成為「時尚教主」。有觀察家指出，金正恩藉著李雪主展現其較柔軟、親民的一面。

香港「南華早報」一日引述觀察家的話報導，金正恩夫婦十月視察平壤一間化妝品工廠，他本人還親自為產品代言，旨在分散世人對他的焦點，「從飛彈轉為潤膚膏」，其身旁擁有合宜妝扮的妻子，對他自然是加分，同時也讓世人更注意到北韓這個神祕國家的第一夫人。

李雪主一九八九年生於北韓一個菁英家庭，二○○九年與金正恩結婚，育有三名孩子。在金正恩的祖父金日成和父親金正日時期，外界對北韓的第一夫人一無所知，因此讓李雪主在公開場合出現，乃平壤一個打破慣例的舉動。分析家認為，此舉是平壤的策略，旨在顯示其夫婿為一位成熟、父親般的人物，果真如此，那她的風格似乎符合此一如意算盤，她至今扮演的角色即以作為金正恩的裝飾品為主。首爾的造型設計師金明熙（譯音）認為，李雪主似乎欲藉由時尚來確保其存在感和地位。

李雪主露面時，穿著以時髦與亮麗的洋裝為主，而非韓服或北韓傳統的一整套單色服裝。她首度讓外界眼睛為之一亮的打扮，是身穿合身的兩件式洋裝，有白色的滾邊點綴；之後，她又穿上白點芥末黃洋裝、紅色圓點花樣的上衣搭配黑色連衣裙，參訪北韓一間幼兒園與遊樂園。另外，在她二○一二年出席遊樂園開幕儀式時，她衣服上別的竟不是通常有金日成和金正日肖像的胸章，而是漂亮的胸針。

北韓既沒有社群網站Instagram，亦無引領全球時尚潮流的「時尚（Vogue）」雜誌，李雪主自然成為時尚的參考指標，尤其金正恩雖要求民眾愛用國貨，但據稱從食品、服飾到名錶，他與李雪主都是外國名牌的愛用者。當然，由於北韓的經濟狀況不佳，所謂的時尚目前仍僅存在於共黨的菁英與富裕階級。