再試射兩次 北韓飛彈完成戰備

2017-12-02

美國動員盟國實施「三重封鎖」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國專家綜合北韓公布的新型「火星-15」飛彈資訊研判，只要再進行二或三次試射，即可宣告進入戰備狀態，美軍已把該型飛彈編碼為KN-22。與此同時，據南韓「東亞日報」一日獨家報導，美國已開始動員盟國，對北韓實施進一步的軍事、石油與金融之「三重封鎖」。

南韓國防部一日證實，火星-15乃新型洲際彈道飛彈，能飛行逾一．三萬公里，意味著華府亦在其攻擊範圍內，但平壤仍需驗證諸如重返大氣層、終端階段導向及彈頭起爆等關鍵的飛彈技術。南韓國防部長宋永武向國會報告說，火星-15的第一、二節火箭長度皆加長一公尺、直徑則加長○．四至○．八公尺，一節的火箭發動機乃兩個「火星-14」的發動機相連、二節的發動機則是火星-14的三到四倍。

「國際戰略研究所」專家艾里曼（Michael Elleman）在為華府智庫「北緯卅八度」所做的分析中指出，火星-15夠大、動力夠強，足以攜帶簡單的誘餌或其他反制裝置，以挑戰美國的飛彈防禦系統，並把一個正常大小的核武，投射到美國本土任何城市。

艾里曼表示，為驗證火星-15的表現與可靠性，還需再進行試射，但次數不用多。另一位要求匿名的專家，亦同意艾里曼的評估，該專家說，若北韓對該型飛彈的可靠性或精準度之要求不高…那再做二或三次試射就夠。該專家強調，只要北韓能以核彈頭攻擊美國城市，就可令美國領導階層相信，與北韓開戰的代價太大，還是打消念頭。

美國增派F-35參加軍演

美國專家還提到，北韓此前幾乎必定已研發一枚輕到可由火星-15搭載的彈頭，而據艾里曼的判斷，火星-15應該能投射一千公斤的酬載。美國加州密德伯里大學國際研究學院專家路易斯（Jeffrey Lewis）推文寫道，該型飛彈如此之大，以至於搭載的彈頭將無須小型化。

為對北韓施加最大壓力，美國已展開加強軍事、石油與金融三重封鎖。先是在預定本月上旬舉行的美、南韓空中聯合軍演「警戒王牌」上，美國已通知南韓會增派原先數量三倍的F-35戰機參加，屆時美軍匿蹤戰機將有六架F-22、六架F-35A和十二架F-35B。美國並將在聯合國安理會推動包括停止供應原油的新制裁決議、追加美方單方面實施的經濟制裁措施，以及要求與加拿大、英國、澳洲、紐西蘭組成的「五眼（Five Eyes）」情報同盟國家加派反潛機進行警戒，封鎖北韓海上貿易。