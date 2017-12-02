穿越億年 新疆發現「翼龍伊甸園」

2017-12-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕翼龍是最早能飛翔的脊椎動物，在恐龍稱霸陸地的時代堪稱「空中霸主」，但人們迄今對其所知甚少。近期，中國和巴西考古研究團隊在中國新疆自治區的戈壁沙漠，發現逾200枚翼龍蛋化石，數量為史上最高，其中更有16枚保存良好的立體狀胚胎，此一發現乃全球首見，促使科學家了解幼生翼龍可能尚無法飛行，有助進一步還原翼龍族群的生活情形和生命演變史。

215枚翼龍蛋化石出土 首見立體狀胚胎

這項研究1日發表於《科學》期刊，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員汪筱林帶領團隊，在哈密市的白堊紀地層發現一塊長3公尺的砂岩標本，其中赫然出現215枚翼龍蛋化石，再加上未暴露者，化石數量可能上看300枚。這些翼龍蛋為橢圓形、長度約是7.2公分，類似現今部分蛇卵或蜥蜴卵，且有16枚保存完整的立體狀胚胎，是中國和阿根廷此前出土8枚被壓扁的平面狀胚胎化石以來的最大突破。

翼龍生存於2億2500萬年前，是最早能藉由拍打雙翼而飛翔的爬行動物，約比鳥類早7000萬年飛向藍天；其體型大小依不同種類殊異，可巨大如飛機或嬌小如麻雀，但在6500萬年前與恐龍一起絕種。汪筱林指出，這批翼龍蛋屬於僅吃魚的「天山哈密翼龍（Hamipterus tianshanensis）」，此種翼龍成年個體的細長頭顱上具有羽毛冠，站立高度達1.22公尺，翼展長度約為3.5公尺。此次亦發現形狀不完整的翅膀和頭骨化石，包括一組完整的下顎等。

研究團隊利用3D斷層掃描重建技術對化石進行分析後發現，相較於對於翅膀生長相當重要的肱骨（即前肢），天山哈密翼龍的後肢發育速度明顯較快。巴西里約熱內盧的國家博物館古生物學家凱爾納（Alexander Kellner）解釋，這意味剛孵化的幼龍已具有地面行動能力，但還無法飛行。同時，幼龍也因牙齒萌發較晚，尚不能主動捕食，需仰賴父母餵食照料。團隊另發現一隻至少兩歲的幼龍「死亡時仍在生長」，推測翼龍的孵育期較原先的主張更長。

汪筱林指出，新疆哈密地區在白堊紀時為大型湖泊，哈密翼龍可能即生活於湖泊、淺海的上空，這也是此地保有大量成年或幼年哈密翼龍化石的原因，「每平方公尺至少可發現一個翼龍個體」，堪稱「翼龍伊甸園」。這批化石應是因為風暴將翼龍和翼龍蛋捲到湖裡，後經快速沉積、埋藏而逐漸形成。團隊分析化石數量和分布情形後指出，翼龍可能如同現代海龜般，母翼龍聚集在一地孵育，數年後再返回該地，且可能也有群居習慣。