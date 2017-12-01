石垣市宣示釣島主權 登野城擬加「尖閣」2字

2017-12-01

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本石垣市有意將「尖閣群島」（釣魚台列嶼）隸屬的行政地名字號，從現行的「石垣市字登野城」，更名為「石垣市字登野城尖閣」，加入「尖閣」二字，以宣示日本主權，市議會最快可能於十五日表決通過。

市議會最快15日表決通過

日、中釣魚台爭議從二○一一年增溫後，中國常態性派出海警船於釣魚台海域進行巡邏，近兩年更頻繁駛入釣魚台十二海里範圍內，日本主張擁有釣魚台列嶼主權，有部分日本民眾甚至將戶籍遷入釣魚台所屬的行政區。

日本自衛官退役的右派人士奧茂治，不但早在一九九六年將戶籍遷入「石垣市字登野城」，二○○五年更組成「西南群島安全保障研究所」，推動「尖閣」地名的正名化，奧茂治於一五年向石垣市陳情，希望將現行地名字號「登野城」變更為「尖閣」，石垣市長中山義隆接受陳情後，市議會已從去年起審議此案。

今年九月的例會中，市議員仲間均主張將「尖閣」列為正式地名，讓國內外知道「尖閣群島」為石垣市行政區之一，當時中山承諾將於十二月例會表決此案，產經新聞報導，由於朝野議員並無反對意見，預料將可順利表決過關。

根據日本地方自治法第二六○條規定，「町」或「字」變更的場合，須經市町村長向議會提出地名變更案，經決議通過後，呈報上級都道府縣知事公告。除了更名之外，中山市長也表示，已向中央政府提出登島進行生態調查的要求，希望透過登島行動宣示日本主權。