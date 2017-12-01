美警告：半島若開戰 北韓政權必毀

2017-12-01

美促中切斷石油供應 俄控美蓄意挑釁

〔編譯茅毅、林翠儀／綜合報導〕平壤十一月廿九日試射新型「火星-15」洲際彈道飛彈，美國總統川普卅日抨擊北韓領袖金正恩是「有病的小狗」，美國駐聯合國大使海利廿九日在安理會一場緊急會議中警告，一旦戰爭爆發，「北韓政權將被徹底摧毀」。據海利轉述，川普廿九日與中國國家主席習近平通電話時，要求中方切斷對北韓的石油供應。俄羅斯三十日則嚴厲抨擊美國蓄意挑釁北韓。

川普批金正恩：有病的小狗

川普十一月卅日在密蘇里州演說談論稅改時，再酸金正恩是「小火箭人」，還罵他是「有病的小狗」。川普並在廿九日與習近平熱線後推文寫道，兩人談論了平壤的「挑釁行為」，「今天將對北韓祭出更多的重大制裁，此一狀況將被處理」。

海利也在安理會緊急會議上敦促各國斷絕與北韓的一切關係，安理會亦應剝奪北韓在聯合國的投票權。她警告平壤，美國從來不尋求和北韓開戰，但若發生戰爭，北韓政權必將被摧毀殆盡。美國國務院發言人諾爾特十一月廿九日則引述國務卿提勒森的話重申，外交選項仍「可行且開放」，美方仍願尋求和平解決北韓非核化議題。川普卅日也意有所指地在「推特」上說，甫從北韓返國的中國特使（宋濤），似乎對「小火箭人」沒有影響力。

不過，俄羅斯外長拉夫洛夫十一月卅日針對指美、南韓兩軍預定於十二月上旬舉行的大規模空中軍演「警戒王牌」指出，美國近來的舉動，似乎「蓄意直接挑釁平壤，促使它採取新的激進行動」。他強調，孤立北韓乃錯誤之舉，「制裁壓力已發揮不了作用」。

南韓總統文在寅十一月卅日與川普通電時說，火星-15乃北韓最先進的武器，目前還不清楚其是否真的具有縮小核彈頭的技術，並有待驗證其重返大氣層的技術等其他部分，青瓦台亦表示，兩人同意繼續強力施壓和制裁北韓。

前美國東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素認為，北京「不可能切斷石油輸送，他們的態度很清楚」，習近平的優先要務乃「避免出現混亂」，「而非避免北韓研發出能搭載核彈頭的洲際飛彈」。

日韓民航機 目擊掉落中飛彈

根據日本讀賣新聞報導，國土交通省十一月二十九日收到多家航空公司回報，表示有飛機駕駛和乘客目擊疑似掉落中飛彈。報導指出，二十九日清晨四點過後，日本航空一架從東京羽田機場起飛前往英國倫敦的班機，機長向管制台回報在新潟外海上空看到「一團明亮的火球」，距離飛機大約一百五十公里，不過沒有立即危險。另外，根據美聯社報導，有兩架從美國飛往南韓的班機，機長也先後回報目擊疑似飛彈落下的閃光。