通俄門 川婿已接受約談

2017-12-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一月三十日引述兩名消息人士揭露，美國總統川普的女婿、白宮高級顧問庫希納已於十一月初，接受「通俄門」特別檢察官穆勒團隊約談，話題圍繞在前國安顧問弗林身上。對此，白宮和穆勒團隊不予置評。

消息人士透露，庫希納與穆勒團隊進行九十分鐘以內的對話，他被要求澄清日前對議員的問題回覆，以及媒體報導的案情細節。穆勒團隊旨在確保庫希納沒有讓弗林開脫罪責的情資。

與此同時，穆勒團隊也質問數名白宮證人，庫希納在川普開除前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米時扮演何種角色，以及他與弗林的關係為何。目前尚不清楚，庫希納與穆勒團隊是否只有一次會面。

庫希納已呈交穆勒團隊他在川普競選團隊至政權交接小組期間的文件，以及與俄國接觸的相關文件。上述文件與他交給國會調查人員的內容相似。庫希納的律師表示，他的當事人自願配合相關調查，日後也將持續配合。

穆勒團隊對庫希納在「通俄門」、妨礙司法公正及柯米開除事件的角色深感興趣。在穆勒接掌特檢團隊之前，聯邦調查局也對庫希納在川普競選團隊及政權交接小組期間的角色展開調查，他去年曾與俄國駐美大使和銀行家等敏感人士會面。

另外，消息人士也指出，「通俄門」另一涉案人、川普長子小唐納也定於十二月六日前往眾議院情報委員會作證，但主導的共和與民主黨議員都表示，他們無法評論小唐納會否出席。

早前，穆勒團隊已延遲與弗林商業行為有關的大陪審團作證，目前未知原因。弗林的律師已通報川普法律團隊，不再分享關於此案的資訊，這被視為弗林將與穆勒團隊合作，或協商認罪協議。