挺中國南海政策 澳工黨明星二度下台

2017-12-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年六月公開聲稱「南海問題是中國自家事」，遭質疑「吃人嘴軟」，而在去年九月辭去黨職的澳洲勞工黨明星參議員鄧森（Sam Dastyari），在今年二月重新擔任黨職後，十一月三十日再度因親中態度落馬。澳洲媒體廿九日紛紛踢爆，他去年十月曾對中國背景雄厚的金主黃向墨通風報信，以防澳洲政府監聽對方；儘管在各界撻伐下矢口否認，鄧森隔天仍不得不應勞工黨領袖薛頓要求，辭去今年二月才到手的參議院勞工黨副黨鞭等職，但已讓澳洲提防中國勢力滲透的疑慮更形加劇。

這回害鄧森下台的親中行徑，不過是上回續集，因為黃向墨正是去年六月和他在中國南海問題上公開唱雙簧的搭檔。來自中國深圳市的玉湖投資集團董事長黃向墨，外傳為中國貪官白手套，當時以澳洲雪梨科技大學澳中關係研究院院長身分，肯定鄧森說法。

根據澳洲媒體上月廿九日公佈的錄音檔，鄧森去年六月所說超出原先所傳，甚至強調「中國邊境完整性對中國是件重要該正視的事」、澳洲不該涉入「數千年的歷史」，彷彿認同中國引歷史九段線把南海歸為中國領土的主張。

又根據澳洲「費爾法克斯媒體」（Fairfax Media）同日獨家，澳洲安全情報組織（ＡＳＩＯ）當時質疑黃向墨與中國政府的關係，有意關注黃向墨動向並對工黨報告；已退出影子內閣的鄧森得知後，去年十月竟在黃宅提醒黃向墨提防，唯恐金主被監聽，還建議對方借一步說話。種種行徑讓澳洲政府與參議院群起追究，要求鄧森交代上述一切與黃向墨有關的來龍去脈；總理藤博爾更忍不住再度放話，呼籲鄧森進一步辭去參議員一職。

  • 澳洲媒體十一月廿九日再度踢爆，澳洲勞工黨參議員鄧森在南海問題上頻頻為中國說話，還幫助疑為中國貪官白手套的澳洲商人黃向墨擺脫澳洲情報單位監控。圖為鄧森卅日應參議院要求提出說明。（歐新社）

    澳洲媒體十一月廿九日再度踢爆，澳洲勞工黨參議員鄧森在南海問題上頻頻為中國說話，還幫助疑為中國貪官白手套的澳洲商人黃向墨擺脫澳洲情報單位監控。圖為鄧森卅日應參議院要求提出說明。（歐新社）

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