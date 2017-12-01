挺中國南海政策 澳工黨明星二度下台

2017-12-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年六月公開聲稱「南海問題是中國自家事」，遭質疑「吃人嘴軟」，而在去年九月辭去黨職的澳洲勞工黨明星參議員鄧森（Sam Dastyari），在今年二月重新擔任黨職後，十一月三十日再度因親中態度落馬。澳洲媒體廿九日紛紛踢爆，他去年十月曾對中國背景雄厚的金主黃向墨通風報信，以防澳洲政府監聽對方；儘管在各界撻伐下矢口否認，鄧森隔天仍不得不應勞工黨領袖薛頓要求，辭去今年二月才到手的參議院勞工黨副黨鞭等職，但已讓澳洲提防中國勢力滲透的疑慮更形加劇。

這回害鄧森下台的親中行徑，不過是上回續集，因為黃向墨正是去年六月和他在中國南海問題上公開唱雙簧的搭檔。來自中國深圳市的玉湖投資集團董事長黃向墨，外傳為中國貪官白手套，當時以澳洲雪梨科技大學澳中關係研究院院長身分，肯定鄧森說法。

根據澳洲媒體上月廿九日公佈的錄音檔，鄧森去年六月所說超出原先所傳，甚至強調「中國邊境完整性對中國是件重要該正視的事」、澳洲不該涉入「數千年的歷史」，彷彿認同中國引歷史九段線把南海歸為中國領土的主張。

又根據澳洲「費爾法克斯媒體」（Fairfax Media）同日獨家，澳洲安全情報組織（ＡＳＩＯ）當時質疑黃向墨與中國政府的關係，有意關注黃向墨動向並對工黨報告；已退出影子內閣的鄧森得知後，去年十月竟在黃宅提醒黃向墨提防，唯恐金主被監聽，還建議對方借一步說話。種種行徑讓澳洲政府與參議院群起追究，要求鄧森交代上述一切與黃向墨有關的來龍去脈；總理藤博爾更忍不住再度放話，呼籲鄧森進一步辭去參議員一職。