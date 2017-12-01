教宗抵孟加拉 終於提到緬甸難民

2017-12-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕天主教教宗方濟各近日造訪緬甸期間，礙於壓力對羅興亞種族清洗隻字未提。然而，他十一月三十日抵達孟加拉後終於打破沉默，呼籲國際社會對羅興亞難民問題採取「果斷措施」，敦促各國政府立即提供孟加拉政府協助，處理亞洲數十年來的最糟難民危機。

教宗對著孟加拉總統哈米德、政府官員和各國大使發表演說，盛讚孟國在接受難民上的犧牲與慷慨。迄今，緬甸境內約有六十二．五萬羅興亞難民為躲避軍方鎮壓，逃到鄰國孟加拉尋求庇護。

演說期間，教宗仍未提及「羅興亞」的名稱、種族或信仰，僅以「來自若開邦的難民」稱之，但他強調眾人皆知難民處境的嚴重性，涉及大量人類傷亡，許多「兄弟姊妹」身處險境，其中以婦孺為多數，受苦於難民營中。

教宗指出，國際社會採取果斷措施處理這起嚴重危機「勢在必行」，不僅要從政治上著手，解決大量難民流離失所的問題，也要立即提供孟國物資協助，有效因應緊急的人道需求。

此前，教宗在訪問緬甸期間，極力避免提到羅興亞人一詞，可能是礙於政治壓力，因為羅興亞人在緬甸不受承認。人權團體批評，教宗未能公開為羅興亞人的困境發聲。孟加拉英文版《每日星報》（Daily Star）也評論，教宗在緬甸期間未提到羅興亞危機「有點令人失望」。

不過，梵蒂岡為教宗的噤聲辯護，強調他是為了與佛教徒為主的緬甸「建立橋樑」。 梵蒂岡發言人柏克表示，教宗接受當地天主教會的建議，造訪緬甸時應謹慎用詞，避免提及羅興亞人。

教宗此次南亞行受到嚴密維安保護，不會造訪孟加拉的羅興亞難民營，但他預計於三十日於孟國首都達卡一處花園，主持與當地天主教教友的和平會議，預定會見羅興亞團體。