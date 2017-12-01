英國極右邊緣組織 因川普意外爆紅

2017-12-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普轉推來自英國極右派反穆斯林政團「英國優先」（Britain First）副領導人婕妲．法蘭森（Jayda Fransen）的三段反穆斯林影片，使這個原本沒沒無聞、強調基督教文化受到穆斯林威脅的邊緣組織因此知名度大開，法蘭森本人更感謝川普此舉讓她在英國所受到的苦難。

法蘭森在川普轉推後感謝川普，稱川普此舉得以闡明她在英國所受到的苦難；法蘭森說，她因為在英國發表批評伊斯蘭的演說而面臨牢獄之災，「證明英國已淪為順應伊斯蘭律法的國度。」三十一歲的法蘭森曾組織「基督教巡邏隊」，大剌剌在以穆斯林為主的社區遊行招搖過街、騷擾蒙面的穆斯林婦女並抱怨伊斯蘭；法蘭森在英國被禁止進入清貞寺，還數度被捕，最近一次是在十一月，罪名是口出威脅與辱罵。

專攻英國極右派政治的英國皇家國際事務研究所學者古德溫說，「英國優先」不算是真正的民粹主義式的右派運動，但基本上屬於新納粹組織；就極右派組織分級而言，「英國優先」是極端右派，如今該組織領導人的推文獲世界第一強國的領導人轉推，「英國優先」顯然得償所願，獲得全球媒體關注。英國的反種族歧視組織「希望而非仇恨」（Hope Not Hate）發言人萊恩說，群龍無首的「英國優先」有財務問題，獲川普欽點轉推，恐助該組織起死回生。

成立於二○一一年的「英國優先」是一個反移民的極端民族主義組織，創辦人是英國極右派政黨「英國國家黨」（ＢＮＰ）前黨員道森，現任領導人為高定（Paul Golding），成員約一千人。「英國優先」從未在選舉中有所斬獲，本月初還因欠繳二十五英鎊註冊費用而遭英國選委會除名，不能推出候選人參與選舉。