未經求證轉推 荷媒嗆川普假新聞

2017-12-01

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕荷蘭駐美國大使館表示，美國總統川普二十九日一早在個人推特上轉推三段反穆斯林影片，當中的穆斯林移民痛扁荷蘭枴杖少年的影片與事實有所出入，施暴者並非移民而是土生土長的荷蘭人，荷蘭媒體則以川普的口頭禪回嗆說，川普轉發的這段影片才是「假新聞」。

荷蘭駐美國大使館在川普轉發英國極右派團體「英國優先」副主席法蘭森的這段影片的當天下午，就透過官方推特帳號回文給川普與法蘭森，直言搞清楚「事實很重要」，影片中的施暴者並非移民，而是在荷蘭出生長大的，而且此人已根據荷蘭法律為其暴行遭到判刑與服完刑期。

川普轉推的這段反穆斯林影片標題是「穆斯林移民痛扁荷蘭枴杖男童」，影片畫面顯示，一名疑似標題所指的穆斯林移民的年輕男子在一處河畔靠近一名拄著肘枴杖的少年，他先伸手勾住枴杖少年的脖子，然後退後幾步再上前痛毆拐杖少年，並在枴杖少年倒地後提腳猛踹枴杖少年的頭。

川普轉推的影片原本是今年五月張貼於荷蘭網站Dumpert，隔天隨即被荷蘭媒體廣泛報導，十六歲施暴者因此被捕，該影片也應警方要求撤除，當時所有報導皆未提及施暴者的宗教信仰；但荷蘭知名網路部落格GeenStijl說，此事發生在西北部的蒙尼肯丹，施暴者既非移民也不是穆斯林，而是「普通的荷蘭人」。