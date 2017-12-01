轉推反穆斯林影片 川普得罪英荷

2017-12-01

與梅伊對罵 恐影響川普訪英

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國總統川普在個人推特上轉推三段由英國極右派人士張貼的反穆斯林影片一事，看似已升高為外交齟齬，除可能影響川普國是訪問英國的日期，亦恐危及美英關係。英國政壇對川普轉推反穆斯林影片大為不滿且罵聲不斷，首相梅伊更兩度直言此舉錯誤，不甘被罵的川普則回嗆梅伊管好自己英國的事。

川普十一月二十九日一早與他的四千三百七十萬名推特追隨者分享英國極右派仇恨政團「英國優先」（Britain First）副領導人法蘭森在二十八與二十九日張貼的三段反穆斯林影片；這三段影片因內容敏感而被推特隱藏無法直接點擊觀看，至於法蘭森為影片所下的標題也帶有誤導性，分別是「伊斯蘭暴民將青少年男童推下屋頂痛打致死」、「穆斯林破壞一尊聖母瑪利亞塑像」，以及「穆斯林移民痛扁荷蘭枴杖男童」。其中拐杖男童影片已遭荷蘭官方指證施暴者並非移民，而是土生土長的荷蘭人，並已接受法律制裁。

英國首相梅伊稍後透過發言人表示，川普轉推仇恨團體推文是不對的；「英國優先」透過使用充斥謊言與激化緊張的仇恨敘事來尋求分裂社會，英國民眾一面倒抵制這種與合宜、寬容及尊重等英國價值處於對立面的極右派偏見言論。川普隨即於二十九日傍晚透過推特反唇相稽，點名梅伊別衝著他來，應該把重點放在英國國內的破壞性激進伊斯蘭恐怖主義，「我們（美國）好得很。」

尷尬的是，川普回罵梅伊時一開始還弄錯人，點名推特帳號為@theresamay、僅六名追隨者的德蕾莎．斯克里夫納。梅伊的推特帳號是@theresa_may，讓網友酸爆。

英國會光火 斥川普邪惡

英國國會對川普相當光火，怒斥川普是「種族主義者」、「法西斯主義者」以及「邪惡」；去年六月英國舉行脫歐公投前遭極右派人士殺害（據稱凶手犯案前曾高喊「英國優先」）的英國國會女議員考克斯的夫婿布蘭登．考克斯甚至說，川普已淪為仇恨販賣商，轉推「英國優先」跟轉推美國三Ｋ黨沒兩樣。刻在約旦訪問的梅伊三十日重申，「我們不害怕說出美國錯了」，而英美長期的夥伴關係仍會持續。

轉推與對嗆風波令英國政府承受取消邀請川普訪問英國的壓力。英國首都倫敦的穆斯林市長薩迪．可汗就呼籲梅伊取消邀請川普來訪，稱川普此時前來顯然不會受到歡迎；英國內政大臣魯德三十日暗示，川普國是訪問英國可能會延宕。魯德說，邀請已發出並獲接受，但日期未定也尚未做任何安排。

出面邀川普來訪的是女王，由首相梅伊轉達；取消邀請勢必令女王尷尬，但倒是可以推遲川普來訪日期，理由包括女王明年行程繁忙，又或者川普可改以高層會談而非國是訪問的名義赴英。