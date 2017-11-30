醉毆後輩 橫綱日馬富士引退負責

2017-11-30

〔編譯林翠儀／綜合報導〕蒙古籍的日本大相撲橫綱「日馬富士」，上月疑在酒後對同國籍的後輩平幕力士「貴之岩」動粗，不但造成對方受傷，也重創日本大相撲的形象，為了表示負責，日馬富士29日在師傅伊勢濱親方陪同下，於九州福岡召開記者會宣布引退。

現年33歲的日馬富士，2001年以「安馬」之名在新年首場賽事「初場所」出道，2012年9月晉升為日本第70代橫綱，和69代橫綱「白鵬」併稱為東西兩大橫綱。

訓話時 不滿後輩滑手機

上月25日大相撲秋季巡業賽前，蒙古籍力士在鳥取市一家餐飲店聚餐，日馬富士因故對貴之岩施暴。事後有媒體報導，日馬富士對貴之岩表現出不禮貌的言行很有意見，沒想到貴之岩竟在日馬富士訓話時滑手機收簡訊，讓日馬富士更是怒不可遏。也有報導指出，日馬富士酒品極差，只要黃湯下肚，經常情緒失控。警方透露，日馬富士承認因不滿貴之岩的態度，以徒手及卡拉OK遙控器毆打對方。

橫綱施暴醜聞已重創大相撲的形象，相撲協會諮詢機構「橫綱審議委員會」，先前已提出「給予最嚴厲處分」的建議，日馬富士決定引退負責，29日向日本相撲協會遞交引退申請後被受理。

日馬富士在記者會上表示，他要對貴之岩受傷表達歉意，為相撲的粉絲、相撲協會、後援會、伊勢濱親方等帶來莫大的困擾，由衷表達歉意。他並當場深深鞠躬約20秒鐘。不過在回答記者詢問時，日馬富士也強調，他一直認為糾正後輩的禮儀和禮節是身為前輩的義務。

日馬富士在2012年11月晉升橫綱後的「初土俵」，正是在九州場，沒想到宣布引退的地點也是在九州。