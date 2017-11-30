俄官員說溜嘴 普廷神秘么女曝光

2017-11-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕世界搖滾舞聯合會（WRRC）26日在俄羅斯首都莫斯科舉辦「世界盃搖滾舞歐洲錦標賽」，路透在場邊訪問該會法務部副部長莫哈布（Manfred Mohab），詢問他同樣任職於WRRC的狄柯諾瓦（Katerina Tikhonova）是否如傳聞般是總統普廷的小女兒，得到的答覆為「是的，當然。我認識她」。

丈夫為俄最年輕億萬富豪

不過，路透28日報導此事後，隨即接到莫哈布的電話，「我無法證實普廷的女兒是誰。我不認識他們。我確定這事有些誤會」」，他聲稱耳朵不好，沒聽清楚記者提問。

31歲的狄柯諾瓦是WRRC營銷事業部副部長，身兼莫斯科國立大學一項專案的負責人。狄柯諾瓦的丈夫、現年35歲的沙馬洛夫（Kirill Shamalov），則是俄國最年輕的億萬富豪，他的父親也是普廷的摯友。

路透取得兩個不願具名的消息來源，證實狄柯諾瓦就是普廷的小女兒。同時，狄柯諾瓦和克里姆林宮都不願對此發表評論。

普廷對家庭生活極度保密，不願兩個女兒曝光。大女兒據說是現年32歲的瑪麗亞．普廷娜（Mariya Putina）。狄柯諾瓦若是普廷女兒，本名應是葉卡捷琳娜．普廷娜（Yekaterina Putina）。