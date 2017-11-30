英研究︰終生未婚 失智風險多4成

2017-11-30

同居帶來良好生活方式 對腦有好處

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國研究人員28日指出，在分析針對超過80萬人進行的多項研究後發現，老後有伴同居有助於避免失智，終生未婚者罹患阿茲海默症與其他型式失智的風險多4成，已婚者在伴侶亡故後的失智風險多2成，但離婚者則不受影響。此一研究結果已刊載於神經學、神經外科學與精神病醫學期刊。

英國倫敦大學學院精神病學家索莫拉德指出，婚姻有助於心智健康眾所周知，研究人員早就料到未婚者老後失智風險較高，但仍對研究結果深感詫異。索莫拉德說，研究中將同居但未正式結婚者也視為已婚，同享年老後失智風險較低的保護；有趣的是，相較於已婚者在失去伴侶後失智風險提高，離婚者則不然，不會因為無伴以致失智風險提高。

為探究婚姻與失智的關聯性，索莫拉德與同僚重新檢視15份調查失智與婚姻狀態的研究，這些研究的調查對象多達81萬2000人，分別來自瑞典、法國、德國、中國、日本、美國與巴西等十多國，其中以瑞典佔最大宗；結果發現，即使控制年齡與性別，終生單身者罹患失智的風險多42%，20世紀前25年出生的單身者失智風險多4成，但近代出生單身者的失智風險僅多24%，原因不明，推測可能是近代已婚、未婚者的生活方式差異不大。

有談話對象 可產生刺激

雖然該研究是觀察性而非控制性實驗，無法就因果獲致任何肯定結論，但研究人員認為，降低失智風險的因素，可能並非婚姻本身，而是伴隨同居而來的良好生活方式；有談話對象帶來的社會刺激也是原因，同居對腦部也有直接好處。此外，失去長年伴侶所導致的極端緊張焦慮，明顯衝擊大腦內掌管記憶、學習與情緒的海馬迴神經元，這足以解釋為何鰥寡者、而非離婚者的失智風險提高。