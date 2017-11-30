全球千大餐廳 日138家佔最多

2017-11-30

法官方LA LISTE 評鑑 法名廚薩沃伊「旗艦餐廳」蟬聯第一

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國外交部預定12月4日正式發表官方美食評鑑排行榜「2018年名單」（LA LISTE 2018），公布全球1000家頂尖餐廳，並邀請40位世界名廚，前往愛麗榭宮會晤總統馬克宏。法新社報導，排行榜的前100名雖然仍由法國餐廳主宰，但日本、中國成為全球擁有最多頂尖餐廳的國家，日本奪得國家排名的榜首，共計138家餐廳進榜；中國則有123家餐廳進榜。

瑞士38家 人均比例最高

評鑑委員會聯合創始人澤普里克（Jorg Zipprick）表示，「中國頂尖餐廳的崛起已是一大趨勢」，他也指出，「由於亞洲比歐洲多了很多餐廳，評鑑名單反映出這樣的結果，也十分符合邏輯」。此外，美國、法國同樣坐擁為數眾多的頂尖餐廳，而僅有約800萬人口的瑞士共計有38家餐廳進榜，榮登人均頂尖餐廳密度最高的國家。

本屆排行榜由名廚薩沃伊（Guy Savoy）在巴黎塞納河畔經營的旗艦餐廳蟬聯第1名，第2名由曾獲艾美獎殊榮的美國電視大廚里貝特（Eric Ripert）經營的紐約鮮魚餐廳「Le Bernardin」奪得，第3名則是以「絕頂美味兼具價格公道」聞名的東京壽司店「久兵衛」（Kyubey）。

今年首次奪得知名美食評鑑排行榜「全球50大餐廳」榜首的紐約餐廳「Eleven Madison Park」，搶進本屆前5名。前10名則出現3張新面孔，其中包括位於美國加州、曾被著名美食家安東尼．波登（Anthony Bourdain）評為「當代全球最棒餐廳」的「法國洗衣店」（The French Laundry）。

名列前20名的另外兩家日本餐廳，分別是東京「京味」，以及法國名廚侯布雄（Joël Robuchon） 經營的東京侯布雄餐廳 。緊追侯布雄的是，中國排名最高的餐廳北京「淮揚府（安定門店）」，供應中共第一代領導人毛澤東最愛的烤肉料理。

毛澤東愛店 中國排名最高

供應海洋浮游生物料理的西班牙餐廳「Aponiente」，則在本屆排名大躍進。英國名廚高登．拉姆齊（Gordon Ramsay）旗下位於倫敦的餐廳，則依舊是英國境內排名最高的頂尖餐廳。