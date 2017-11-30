罕見！北韓半夜射飛彈 防美方攔截

2017-11-30

「火星-15」洲際飛彈 飛行高度創紀錄

〔編譯陳正健、林翠儀／綜合報導〕北韓二十九日成功試射一枚新型「火星-15」洲際飛彈，其飛行高度創新紀錄，並且罕見地在半夜發射，意圖防止美國攔截，同時展現其能隨時隨地發射飛彈。專家指出，北韓飛彈極有可能發展到足以打擊美國全境，美方將難以採取「先制攻擊」，但仍需更多試射詳情才能確定北韓的進步程度。

北韓宣稱，「火星-15」洲際飛彈飛行時間為五十三分鐘，高度達四千四百七十五公里，距離達九百五十公里，並且搭載著超大重型彈頭，足以射到美國本土任何一處。

日本防衛省進行初步分析顯示，相較於七月二十八日的「火星十四型」，這次的飛彈發射高度高了五百公里、飛行時間也多了八分鐘，最大射程應該超過五五○○公里，稍早防衛相小野寺五典也在參院預算委員會中表示，這枚飛彈「頗有威力」。

高角度發射 超越低層衛星

北韓這一次是以高角度方式發射飛彈，高度為地球低層衛星的兩倍以上。然而，高角度發射無法完全模擬實際發射，因為正常攻擊的彈道較低，且北韓飛彈在重新進入大氣層的重返載具階段仍面臨挑戰。憂思科學家聯盟（UCS）發表聲明表示，如果此次數據正確無誤，飛彈依標準軌道，而非依這次的高軌道飛行，射程可能超過一萬三千公里，可以打擊美國全境。

另外，北韓是首次從平壤北方大約三十公里處的平安南道發射飛彈，時間是當地凌晨兩點四十八分左右。戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，本次試射並不尋常，因為發生在夜深人靜時，可能反映北韓欲避免美國彈道飛彈防衛系統的攔截。麻省理工學院政治學副教授納蘭則分析，夜間試射可以測試軍方在黑暗中發射飛彈的能力，優勢是隱蔽度較高。北韓可能意圖顯示能在任何時間、任其所欲發射飛彈，增加「先制攻擊」的難度，令其他國家更難預測或攔截。

不過，憂思科學家聯盟專家質疑，北韓本次飛彈可能搭載非常輕的模擬彈頭，但若搭載重上許多的真正核彈頭，距離可能大打折扣。