金正恩強「彈」出擊 挑戰川普底限

2017-11-30

新制裁措施沒效 要採取外交解決或軍事行動 美國陷兩難

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普今年八月用「怒火烈焰」強烈字眼警告北韓不要繼續威脅美國或美國的盟邦，然而，北韓領導人金正恩二十九日以成功試射該國迄今所擁有最具威脅力的飛彈，把川普進一步推向得在如何解決北韓僵局上作出困難選擇。

川普目前對北韓最新試射洲際飛彈活動的相對沉默回應，或許是經過精心盤算，以免更加刺激金正恩；不過，他含糊其詞也反映出他在如何處理北韓問題上沒多少選項，這場他上任以來面臨的最嚴重外交政策威脅正愈加惡化。

北韓展現有能力攻擊華府，更逼得川普要面對進退兩難窘境：若外交途徑依舊無法化解危機，川普就要決定是否採取軍事行動，而這會是自從二次世界大戰結束以來歷任總統所做出的一項數一數二重大決定，他不是得接受北韓可能發射搭載核彈頭的洲際飛彈攻擊美國本土，就是明知可能造成成千上萬美國駐軍和平民喪生，卻還是得動武瓦解北韓。

北韓二十九日的試射行動，打臉保守派聲稱北韓前陣子的沉寂是川普強硬談話奏效所致，以及北韓在釋放願意與美一談訊號的樂觀看法；也表明美國和國際新制裁措施沒效，川普月初亞洲行顯然也無助化解危機。

美議員警告︰我們正走向戰爭

南韓統一部部長趙明均指出，「北韓一直以比預期還快的腳步在發展核武，我們不能排除北韓在一年內宣佈完成核子武力的可能性」。曾就北韓核武對峙危機與川普深度交換過意見的共和黨資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）嚴峻警告，「假如我們得訴諸戰爭來解決此事，我們會採取行動」，「若事情未有所改變，我們正走向戰爭」。

北韓政府二十九日的聲明說「實現完成國家核武力」，是否意味著未來不會核試或飛彈試射，仍待觀察，但是清楚表明平壤現在自認可以核武作為可用、可靠的嚇阻力。

美國國防部長馬提斯也承認，二十九日的試射是朝「基本上能威脅這個世界每一個地方」的彈道飛彈邁進一步。

不過，北韓的聲明說「只要我們的國家和利益不受侵害，我們也不會成為其他任何國家和地區的威脅」、北韓「是負責任的核強國」，暗示其「不率先使用核武」原則，為外交化解僵局帶來一線契機。美國明德大學蒙特雷國際研究學院東亞禁核擴散計畫高級研究員漢納姆（Melissa Hanham）說，「或許這是一個出口」，力促國際社會把握這個契機，「因為不與他們打交道，只會給他們時間壯大」。