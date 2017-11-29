中國駭客入侵 美國提訴3人

2017-11-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國司法部二十七日指控三名服務於中國廣州「博御信息技術公司」的中國籍駭客涉嫌對國際信評機構「穆迪分析」、德國工業巨擘「西門子」、美國著名測繪科技公司「天寶導航」等多家美國與國際企業進行電腦網路攻擊，偷取商業機密；其中又以西門子受害最深，遭竊四○七ＧＢ在能源、運輸等領域的機密數據。司法部起訴書並未揭露駭客行動是否受到中國政府支持。不過，美國國防部此前調查發現，博御信息技術公司和中國國家安全部有關聯。

三名中國籍駭客吳英卓（Wu Yingzhuo，音譯）、董浩（Dong Hao，音譯）、夏雷（Xia Lei，音譯）被指控具針對性的駭入美國企業，利用不知情者的電腦郵件作為「跳點」，攻擊未經授權的企業電腦，部署惡意程式，滲透受害企業的電腦網路，竊取商業機密，並故意破壞電腦系統，掩蓋犯罪紀錄。起訴書指出，他們涉嫌在二○一一年入侵穆迪分析的電子郵件伺服器，一四年駭入西門子的電腦系統，一五年至一六年竊取天寶導航的最新軟硬體資訊。三人共被指控包括電腦詐欺、竊取營業秘密等八項罪名。

中國外交部發言人耿爽二十八日強調，「中方堅決反對並依法嚴厲打擊任何形式的網路攻擊」，聲稱當局對該案「不了解」。美國司法部國家安全司代理司長波恩特（Dana Boente）在一份聲明中指出，司法部與聯邦調查局發現駭客仍持續不斷地企圖竊取美國企業最敏感與有價值的信息，為了國家安全，司法部誓言追捕這些駭客。此前，二○一四年五月，據信與中國解放軍有關、隸屬上海六一三九八駭客部隊的五名中國駭客，也被控涉嫌入侵美國企業與勞工團體電腦系統。