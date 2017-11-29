加國總理編列24億 挺同志權益

2017-11-29

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華二十七日報導〕力挺同志權益的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）又有勇敢作為，加國聯邦政府決定編列超過一億加幣經費（約二十四億台幣），賠償過去在軍中或政府機構因同性戀性向而遭到打壓或撤職的人員。

在加拿大，有一批過去曾因為同性戀性向而遭到調查、打壓，甚至解僱的公務員和軍人，向法院提出集體訴訟，控告聯邦政府並要求賠償，杜魯道政府宣布的經費，將用來作為這項訴訟的賠償金。

這項集體訴訟的控辯雙方二十四日獲致原則協議，但細節仍待各方討論，再經聯邦法院批核，預料將有數千人符合賠償資格。數日後，杜魯道政府就會對包括同性戀在內的多元性向人士所受到的打壓及歧視，作出正式道歉。

加國聯邦政府在正式對性向問題受害者道歉時，也將撥款二十五萬加幣（約五九六萬台幣），贊助同志社區推動社區消弭同性戀歧視的宣導計畫，也將對面臨急難狀態的同志提供必要協助。

二○一九年也是加拿大通過同性戀除罪化法案五十週年，聯邦政府也將規劃紀念活動。此外，加拿大二十八日立法消除過去曾因為與同性伴侶合意性行為而留下的刑事犯罪紀錄，不論是一般法庭或軍事法庭。

加拿大歧視同性戀的政策始於一九四○年代，當時一些聯邦公務員或軍人由於性向問題，被視為可能對國家安全有所威脅，一些人因此丟失在軍隊或政府任職的機會，甚至因此喪命。

加拿大勞倫森大學（Laurentian University）社會學教授、也是對加國同性戀公務員及軍人被迫害問題最有研究的學者金斯曼（Gary Kinsman）指出，沒有任何證據顯示同性戀公務員曾將情報賣給蘇聯等外國政府，這些被誣告的受害者說，反而是皇家騎警或軍隊的情報部門會勒索同性戀公務員，套取更多和他們一樣任職於公務領域的熟識友人的訊息，以掌握更多同性戀公務員的情報。