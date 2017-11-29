明年五月 哈利溫莎城堡完婚

2017-11-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國王室二十七日上午宣布哈利王子和梅根．馬克爾（Meghan Markle）本月稍早已在倫敦訂婚；喜訊公布後，兩人晚間首度聯袂受訪，暢談生活點滴和求婚過程。馬克爾憶述，小兩口某個週日晚間在肯辛頓宮的家中試著烤雞時，哈利單膝下跪求婚，「太驚喜了！我當下難以自控，只想要趕快答應」。

肯辛頓宮廿八日表示，哈利大婚訂明年五月假溫莎城堡舉行，已獲女王伊莉莎白二世首肯，婚禮費用將由王室支付。

哈利則補充說︰「她根本沒讓我講完要說的話，就狂問：『我現在可以答應了嗎？現在能否說好？』然後我們緊緊相擁，我才想到戒指還在我手中，於是我問她：『可以給妳戒指嗎？』她說：『對喔！還有戒指。』」

哈利親手設計這只贈予未婚妻的訂婚戒，金色的戒身鑲著三顆互相依傍的鑽石，兩旁的鑽石取自母親黛安娜王妃的珠寶，正中間的鑽石則來自非洲波札那；哈利透露，小兩口自去年到波札那露營、看星星後，感情迅速增溫，此後每隔幾週都會見面，最常一起在家做飯、看電視、聊天，「我第一眼便認定就是她了！這是命中注定…母親若還在世，一定能和梅根成為最好的朋友」。哈利還指出，就連英國女王伊麗莎白二世的柯基犬都喜歡馬克爾，「我三十三年來一直被吠，牠們竟然對她搖尾巴」。

對於英國王室來說，接納馬克爾相當於翻轉傳統，走向新時代；馬克爾擁有非裔血統、曾離過婚、出生在美國、來自天主教家庭、從事演藝工作，在在突破英國王室傳統。哈利和馬克爾預定明年春季完婚。