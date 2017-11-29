民粹總統畫像見證 川普表彰印地安老兵

2017-11-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十七日在一八三○年簽署「印第安遷移法案」，令印第安原住民流離失所的總統傑克遜（Andrew Jackson）畫像旁，表彰協助美國贏得二次世界大戰的納瓦霍譯碼通訊兵（Navajo Code Talker），但他在致詞時仍不忘嘲諷他的政敵、曾自稱原住民的民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），引發爭議。納瓦霍老兵家屬表示，川普的表現讓他們感到錯愕，實在不尊重這些老兵對國家的貢獻。

以歷史人物嘲諷政敵 被批種族冒犯

一九四二年，美國海軍陸戰隊徵召納瓦霍族原住民擔任密碼通訊員，並以納瓦霍語作為日軍無法破譯的密碼，以傳遞情報。川普二十七日在白宮橢圓形辦公室表彰三名老邁的納瓦霍老兵，他說：「比起任何在座的我們，你們早就在這裡。在國會我們有個議員，他們說很久之前她就在此，他們稱她叫寶嘉康蒂（Pocahontas），但你們知道嗎？我喜歡你們」。

川普在二○一六年總統大選及勝選後，一再以寶嘉康蒂稱呼說自己有原民血統的麻州參議員華倫，甚至本月三日的推文仍是如此。寶嘉康蒂是美國知名歷史人物，一六○○年代她致力於作為現今維吉尼亞州印第安帕芒基族人與英國人的橋樑。「美國印第安人全國會議」與民主黨人抨擊川普將寶嘉康蒂變成貶損之詞，已屬種族冒犯。

川普一月就職後，將美國第七任總統傑克遜畫像掛在橢圓形辦公室裡。川普讚賞傑克遜的民粹主義，但傑克遜在印第安社群非常不受歡迎，他以簽署印第安遷徙法案而聞名，讓柴洛基族喪失自己的土地，他們的迫遷被稱為「血淚之路」。川普表彰納瓦霍老兵的儀式，便在傑克遜畫像旁舉行。

納瓦霍自治區主席比加表示，川普的言行是「文化無感」的範例，「所有的種族仍與對我們有關的冷漠無感奮戰，美國原住民族面臨的偏見是不幸歷史的遺緒」。華倫則表示，「這原本是表彰英雄的活動，令人深感遺憾的是美國總統就是無法不說些貶損族群之言，好好地完成表彰英雄的典禮。」白宮發言人桑德絲回應，種族侮辱「當然不是總統的本意」。