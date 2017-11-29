臉書自殺防治軟體 用戶不能拒用

2017-11-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕全球最大網路社群媒體公司「臉書」（Facebook）二十七日宣佈，在美國成功進行其自殺防治的「模式辨識」軟體（pattern recognition）後，除實施嚴格個資保護規範的歐盟外，將於全球推展該人工智慧。臉書表示，由於該軟體旨在提升用戶的安全，因此臉書用戶無法以隱私權為由選擇拒用。

臉書今年三月開始在美國測試該模式辨識軟體，主動過濾顯露自殺意圖的發文與留言。臉書並未詳述技術細節，僅表示相關軟體可搜尋顯露自殺蛛絲馬跡的特定語詞，例如「你還OK嗎？」、「我能幫忙嗎？」等。若該軟體檢測到自殺傾向的發文或留言，將通知一組專門處理相關通報的臉書團隊，該系統將向用戶或其親友提供化解危機的資源，例如電話求救專線等。臉書工作人員有時也會知會地方當局介入。

已在美國以外地區推廣

臉書產品管理副總裁羅森（Guy Rosen）指出，由於美國的測試十分成功，臉書已開始在美國以外地區推廣該軟體。過去一個月的測試中，臉書與緊急救援人員進行一百多次的人身安全查核，急難救援人員走訪有危險之虞的用戶，「有些個案在救援人員到達時還在發文」。他說，臉書將培養專門人員，可全天候以當地語言通報地方當局，「速度很重要，我們必須即時提供幫助」。

臉書執行長札克伯格讚揚該軟體：「未來人工智慧將能夠理解語言中的微妙差別，並能識別自殺以外的不同議題，包括快速認出更多類型的霸凌與仇恨。」不過，部分人士憂心相關科技的應用，質疑未來臉書如何避免該技術被濫用來偵測政治異見或微罪。對此，羅森僅表示，「我們在該領域有助人的機會，因此我們才投注心力於此。」

科技新聞網站「TechCrunch」詢問臉書是否有管道讓用戶選擇拒用該軟體，臉書回應說用戶無法選擇拒用，並強調該軟體的功能是提升安全，若用戶不願意看到相關訊息，臉書提供的支持資源很快地將效用不彰。臉書目前擁有二十一億用戶。

臉書去年啟用網路直播功能，包括自殺與謀殺等暴力行為影片大幅增加，嚴重威脅該公司形象。臉書五月間表示，將增聘三千人力監測上傳的影片與其他內容。

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