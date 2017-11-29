教宗會翁山蘇姬 未提羅興亞族

2017-11-29

〔編譯管淑平／綜合報導〕正在緬甸訪問的羅馬天主教教宗方濟各二十八日與緬甸實質掌權者、國務資政翁山蘇姬會晤，教宗呼籲緬甸「尊重每一個族裔團體及其身分」，唯有透過「正義和尊重人權」才能達成和平。但教宗並未特別指明遭迫害而大舉逃離緬甸的若開邦穆斯林少數族裔羅興亞，也沒提這場被美國指稱為種族清洗的壓迫，令人權團體相當失望。

教宗今年在梵蒂岡為羅興亞人遭遇所提出的呼籲中，曾兩度使用「羅興亞」一詞。然而，教宗顯然在顧問建議下，在緬甸避談羅興亞，以免引發外交事件，導致緬甸軍方和政府對天主教徒不利。在他出訪前，「國際特赦」等人權組織也力促他趁機與緬甸政府交涉羅興亞人所受待遇，並使用「羅興亞」一詞展現支持。不過，緬甸天主教會事先提醒教宗，使用羅興亞一詞可能對當地天主教徒帶來困擾；緬甸強硬派佛教團體二十七日更警告，若教宗公開談到羅興亞，將有所「回應」。

教宗在緬甸首都奈比多接受翁山蘇姬歡迎，表達支持翁山蘇姬致力緬甸不同族群和解。他說，緬甸最大的珍寶就是其人民，而緬甸人民「承受了很大苦難，至今仍是，這些苦難來自於已持續太久並製造深刻分裂的文明衝突和敵意」；「在這個國家努力重建和平之際，彌合這些傷口必須是政治和精神上的一大優先要務」。

翁山蘇姬在教宗演說前簡短談話，也未提及羅興亞人，僅坦承若開邦情勢「已吸引世界強烈關注」；「社會、經濟和政治」議題「侵蝕了若開邦不同群體之間的信任、了解、和諧和合作」。

二十八日稍早，教宗在仰光會晤緬甸宗教領袖，同樣未提羅興亞。他還單獨會見極端民族主義派佛教高僧西達古。西達古曾在電視演說中引用寓言故事，暗示殺害羅興亞人不算罪過。

孟加拉庫圖帕朗羅興亞難民營的羅興亞權益運動人士祖貝爾說，這名此前「甚至為羅興亞人禱告」的宗教領袖，「沒有提到羅興亞危機，令我們非常失望」。「人權觀察組織」亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）說，「教宗錯失一個機會強化他先前所傳遞訊息，確認羅興亞人權益和自我認同以及使用他們自己所選擇的名稱」。