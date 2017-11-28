日12歲少年 札幌街頭隨機殺人

2017-11-28

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本北海道一名20幾歲女子，25日傍晚在札幌市區遭不明男子從背後以菜刀突襲，身受重傷。北海道警方透過監視器鎖定凶嫌，竟然是一名12歲少年。日本媒體報導，該名少年向警方供稱，「抱有想要傷人的念頭」，自己一直在想像「人在死亡與殺人當下的模樣」。

這起隨機殺人案件發生在25日傍晚，該名女性被害人在回家途中，突然被人從背後用菜刀突襲。菜刀刺穿女子的厚外套，卡在背上；女子向路人求救時，菜刀才從背後脫落掉在地上，所幸送醫後保住一命，估計可能需要1到2個月才能痊癒。警方表示，被害女子並不認識身高約160公分、身穿黑衣的凶嫌。

警方後來根據附近超商監視器，發現一名可疑男子，從案發現場數百公尺前即跟蹤被害女子，循線追查後發現竟然是一名就讀中學一年級的少年，並在少年家裡找到一個放置菜刀的盒子。警方以殺人未遂的觸法行為加以保護，該名少年表示，抱有想要傷人的念頭，一直在想像人在死亡與殺人當下的模樣，供詞中也多處表露對家人的不滿。

未滿14歲 不會被追究刑事責任

由於該名少年未滿14歲，依法不會被追究刑事責任，警方已通報兒童諮詢所，將由兒童諮詢所所長判定是否提送家庭法院，警方也將進一步釐清少年犯案動機與家庭環境關係。據報導，少年法在2007年修訂後，已將送交少年院的年齡降為「約12歲以上」。

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