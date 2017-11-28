哈利情史豐富 狗仔毀2段舊情

2017-11-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國哈利王子的感情生活受到全球矚目，外界一直認為他是情史多彩多姿的花花公子形象，但他與前兩任女友認真交往的過程中，卻也承受著媒體和民眾的過度關切，最後難以開花結果。因此，哈利王子情定美國好萊塢女星梅根．馬克爾，更是一段有情人終成眷屬的佳話。

第一任女友 辛巴威富商千金

哈利王子的第一任女友雀兒喜．戴維（Chelsy Davy）來自非洲南部國家辛巴威，是當地一名富豪商人的千金。2人是在哈利王子2004年前往賴索托王國訪問愛滋病童孤兒院時意外結識，且雙方同樣熱愛非洲文化和野生動植物，因而迅速墜入愛河，多次被英國八卦媒體跟拍，2人也大方公開戀情。

然而，戴維活潑開朗，打扮性感前衛，熱中參加派對和健身，也不拒菸酒，王室成員一度評其「太狂野」。兩人分分合合，直到2011年才斬斷情緣。戴維分手後鮮少露面，但去年接受英國「泰晤士報」採訪曾坦言，對媒體緊迫盯人感到有壓力，盼能過正常生活。不過她也強調，和哈利王子仍維持良好關係。

第二任女友 英公爵外孫女

哈利王子的第二任女友波納斯（Cressida Bonas）是英國豪爾公爵的外孫女，2人從12年交往至14年，一度在公開場合擁抱，令外界期待好事將近。然而，這段關係也在各界強烈關注下告吹。波納斯父母的友人、任職英國王室雜誌「閣下」的史沃德透露，波納斯對自己隨時隨地被跟拍、批判感到不滿。

波納斯8月接受英國「每日電訊報」訪問時也說，僅因為自己與哈利王子交往，就得任由外界持放大鏡檢視，並加以批評指教，這種情形「難以置信且令人沮喪」，最終才與哈利王子分道揚鑣。另有報導指出，波納斯亟欲專注其演藝事業，繼續演出舞台劇，不願受王室身分束縛。

第三任女友 演出《無照律師》爆紅

哈利王子的第三任女友、即將於明年春天結為連理的梅根．馬克爾，熱愛慈善、喜歡旅行，與熱中公益和冒險的哈利王子志趣相投，且馬克爾憑藉演出美國電視影集《無照律師》（Suits）大紅大紫，嫻熟於成為鎂光燈焦點，對應付媒體和公眾駕輕就熟。況且，哈利也表明，他將盡其所能保護馬克爾免於不必要的關注。

值得一提的是，馬克爾年長哈利王子3歲，且曾有過一段失敗婚姻。英國王室原設有王室成員不得與離婚者結婚的禁令，但該禁令在哈利王子的父親、查爾斯王儲與卡蜜拉梅開二度後已被推翻。

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