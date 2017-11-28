英國哈利王子 情「訂」美國女星

2017-11-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國王室再傳喜訊！王儲查爾斯的寢宮克拉倫斯宮27日發布官方聲明，證實王位第5順位繼承人、33歲的哈利王子和36歲的美國混血女星梅根．馬克爾（Meghan Markle），本月稍早已在倫敦訂婚，2人預計明年春季舉行婚禮，婚後將居住在兄長威廉王子官邸肯辛頓宮的「諾丁罕郡小別墅」（Nottingham Cottage）。確切婚禮日期和地點尚未公布，但時間最有可能落在3月，以便和兄嫂威廉與凱特第3胎預產期錯開。

去年7月認識 11月公開戀情

現居加拿大多倫多的馬克爾出生於美國加州，母親是非洲裔美國人、父親是高加索人。她和哈利去年7月透過共同友人介紹認識，同年11月公開承認戀情。今年9月，2人連袂出席為傷殘退伍軍人舉辦的「永不屈服運動會」，還曾手牽手在多倫多街頭高調放閃。馬克爾曾在受訪時坦率談論這段「姊弟戀」，指出小兩口非常相愛、快樂，她從未因伴侶的王室身分感到困擾，「我還是同一個我」。哈利則曾坦言欽羨威凱夫婦的婚姻生活，「若能有人在我身旁一起分擔（王室身分的）壓力，是再好不過的事情」。

克拉倫斯宮聲明指出，「哈利王子已告知女王陛下和其他親近的家族成員，並已獲得馬克爾小姐雙親的祝福」。小兩口在喜訊公布後，27日甜蜜亮相，大秀定情戒。英國首相梅伊隨即致上最溫暖的祝賀。英國女王伊莉莎白二世和王夫菲利普親王表示替小兩口感到開心，祝他們幸福。查爾斯也興奮地恭賀2人。

威凱夫婦發表聲明表示：「我們替哈利和梅根感到興奮，能夠認識梅根，看到她和哈利在一起有多麼開心，真的很美好。」由於威凱第3胎預產期在明年4月，英國王室明年春季將一舉迎接2名新成員。

兩人姊弟戀 馬克爾曾離過婚

馬克爾2003年畢業於美國西北大學，投身演藝事業，曾在2011年9月與電影製片人伊格森（Trevor Engelson）結婚，但於2013年8月離婚。馬克爾和哈利的身世相仿，雙親在她6歲時離異。對於女兒大喜，馬克爾雙親發表聲明表示：「她是仁慈又有愛心的人，看到女兒能和有同樣特質的哈利在一起，對身為父母的我們而言，是很大的喜悅。」

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