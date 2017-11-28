性騷醜聞纏身 美88歲眾院大老閃退司委會

2017-11-28

民主黨柯尼爾斯 在任最長國會議員

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕揭發性騷擾或性侵害惡行的社會運動，持續延燒美國政壇。美國史上在任期間最長的國會議員、高齡八十八歲的民主黨聯邦眾議員柯尼爾斯（John Conyers）廿六日宣布退出眾院司法委員會；與此同時，明尼蘇達州民主黨聯邦參議員法蘭肯（Al Franken）廿六日首度受訪，坦承自己對女性的所作所為使他自陷「尷尬又丟臉」的處境。

共和黨戰友摩爾陷性騷 川普照挺

此外，總統川普不顧黨內規勸，廿六日推文力挺同樣身陷性騷風暴、即將代表共和黨參選阿拉巴馬州聯邦參議員補選的候選人摩爾（Roy Moore）；川普去年總統大選前夕也曾遭十多人指控性騷。

柯尼爾斯自一九六○年代前總統詹森時期擔任國會議員至今，並身為「黑人國會議員連線」的共同創辦人，堪稱指標性的民權領袖。不過，柯尼爾斯廿日被多名前職員踢爆對女性下屬有摩擦背部和腿部等不當行為，還曾非法解僱一名「不肯屈服於性挑逗」的女性職員，並在事後支付和解金二．七萬美元（約八十一．五萬台幣），引發譁然。對此，柯尼爾斯廿六日發聲明否認指控，自願退出眾院司委會，但表示不會辭去眾議員職務，並將「為我自己和家庭，向眾院紀律委員會」尋求洗刷冤屈。

認鹹豬手 法蘭肯稱丟臉但拒辭

法蘭肯十六日被踢爆性騷醜聞後，廿六日首度出面受訪；他此前被指控在十多年前強吻一名電台女主播並搓揉其胸部。法蘭肯表示：「我感到既尷尬又丟臉。我讓許多人失望了！我希望自己可以彌補過錯，重拾人們對我的信任。」他證實參院紀律委員會已就此展開調查，指出自己會「百分之百配合」，但表示不會因此辭去聯邦參議員職務，「我會負起責任，並由紀律委員會對我究責。」

川普廿六日則再次出聲力挺四面楚歌的摩爾，推文表示參院「最不需要」的就是像瓊斯（Doug Jones）這種「對犯罪、守護邊界怯懦，虧待我軍，還想把稅率抬得像天一樣高的人」；民主黨籍的瓊斯是摩爾本次補選的競爭對手。七十歲的摩爾本月甫被踢爆在近四十年前與未成年人發生不當的性接觸，已有許多共和黨員撤回對摩爾的支持，參院共和黨領袖麥康奈（ Mitch McConnell）也呼籲摩爾完全退出選舉，並懇請川普置身事外，以免傷及共和黨明年期中選舉的選情。