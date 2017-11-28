俄「駭」美官員 FBI知情不報

2017-11-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普「通俄門」調查如火如荼之際，美聯社近日獨家調查披露，美國聯邦調查局（FBI）早在去年總統大選前就已知悉，上百名美方軍政人員的私人電子郵件，被一個與俄羅斯政府有關的駭客團體鎖定並竊取資料，但絕大多數受害者皆被蒙在鼓裡，此事令FBI飽受外界指責處理不當。

美聯社指派一組記者團隊花費兩個月時間，根據戴爾旗下網路安全公司（Dell Secureworks）提供的一萬九千筆資料，鎖定一個與克里姆林宮關係密切、名為「花俏小熊（Fancy Bear）」的俄國駭客組織，發現該組織竊取了美國民主黨內部萬封電子郵件，但更嚴重的是，駭客的目標竟包含逾五百個以美國為根據地的個人或團體。

前國防情報局局長也被駭

該調查團隊接觸逾一百九十人後赫然發現，其中涵蓋軍方、外交、情報等聯邦政府人員，包括前國防情報局局長休斯（Patrick Hughes）、前空軍情報局局長德普杜拉（David Deptula）等高官均在列。雖然許多人退休、退役已久，但有三分之一在遭駭客入侵私人Google電子郵件帳號時仍然在職。團隊進一步採訪近八十人後指出，僅有兩人曾主動獲FBI告知駭客行動，少部分人是在私人資料遭公開後接獲通知，更有人是在美聯社聯繫後才恍然大悟。

三名知情者透露，FBI早在一年多前就掌握「花俏小熊」的入侵行動細節，但一名不願具名的FBI資深官員坦言，FBI深受駭客行動的龐大數量困擾。許多受訪的受害官員認為，這種情況「異乎尋常且令人沮喪」。例如，前美國海軍情報官員馬札夫羅（Joe Mazzafro）直言，從來沒人向他說明來龍去脈，「這對一名國家安全專業人士來說，是最令人感到不安的情況。」

FBI：有定期通報

前白宮國家安全會議資深主管瑞納（Philip Reiner）表示，這種情況令人不知所措，並指FBI應履行告知及保護美國人民的責任，盡早公開事件。曾任職美國國家情報首長辦公室的索威爾（Charles Sowell）則暗諷，美聯社能完成的調查工作，「沒理由FBI做不到」，指責FBI不應拿案件太繁重當作藉口。FBI則未證實、也未回應美聯社的調查，僅強調會定期通報資訊受威脅的個人或團體。