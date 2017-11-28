宏都拉斯大選計票 在野黨領先

2017-11-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯廿六日舉行總統大選，廿七日初步計票結果顯示，左派「反獨裁反對聯盟（Opposition Alliance Against the Dictatorship）」領袖納斯拉勒（Salvador Nasralla），意外地暫時以四十五．一七％得票率，領先選前普遍看好的現任總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）的四十．二一％。宏國「最高選舉法庭（TSE）」表示，開票率已達五十七％。不過，耶南德茲和納斯拉勒已先後自行宣布當選，雙方支持者也湧入首都德古西加巴（Tegucigalpa）街頭慶祝。

兩陣營各自宣布當選

儘管選前民調顯示耶南德茲應可順利連任，但納斯拉勒近來聲勢看漲。為提升投票率，宏國政府二十五日宣布禁酒令，全國所有公共場所禁止販售酒精飲料，直到投票結束。兩名主要候選人在TSE宣布部分計票結果後，均自行宣布當選。這次大選共有約六百萬選民，除總統外，還將選出一百二十八名國會議員、二十名中美洲議會議員和二百九十八名地方官員。

六十四歲、黎巴嫩裔的納斯拉勒曾主持過節目，也當過體育記者和評論員，妻子艾薇拉（Iroshka Elvir）為二○一五年「宏都拉斯小姐」。他雖被歸類左派，其領導的反獨裁反對聯盟是個涵蓋該國左、右派政黨的聯盟，他在二○一三年也曾參選總統，但不敵耶南德茲。

耶南德茲拚連任 操弄憲法解套

四十九歲的耶南德茲則隸屬保守派「國民黨（PN）」，領導右翼「國民聯盟（National Alliance）」。他出生在宏國西部一個小山城，在家中十七個小孩中排行第十五，兩個手足也從政，他也是宏國最高法院二○一五年解除憲法規定總統不得連任的禁令後，首位尋求連任的總統。在野陣營譴責法院為他競選連任「解套」，揚言不會承認耶南德茲連任。

宏國國內犯罪猖獗，但耶南德茲二○一四年上台以來，全國謀殺率從二○一一年的每十萬人中有八十六．五人，降至二○一五年的六十人；鄰國薩爾瓦多去年謀殺率為每十萬人中近百人，顯見宏國治安確實有所改善。親美的耶南德茲利用軍隊打擊犯罪，獲得美國副總統彭斯大力稱讚，他矢言若連任成功，將繼續掃蕩勢力龐大的黑幫。

然而，在野陣營指控耶南德茲政府腐敗且愈來愈威權，新實施的反恐法對遊行抗議者課以刑責，卻又對毒品交易束手無策，耶南德茲還涉及社會安全基金疑似流入其選戰經費醜聞。