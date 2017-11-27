你也可以當英雄！IS宣傳片 拐新血加入

2017-11-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國芝加哥大學的「芝加哥安全與威脅計畫」，分析極端組織「伊斯蘭國」（IS）二〇一三至一六年間放送的一千四百多份招聘新血影片後發現，ＩＳ以好萊塢式的英雄劇情吸引西方人士，尤其是剛改信伊斯蘭教的穆斯林加入，相關影片暗示他們自己也可成為影星布魯斯．威利在電影「終極警探」（Die Hard）中的角色，而且這些影片不必然全是關於伊斯蘭。

主持該安全中心的佩普（Robert Pape）說：「這是一段英雄電影劇情之旅，與神力女超人中的情節一樣，某人在他們不情願的旅程中逐漸習得自己的力量，並蛻變成英雄。」該單位分析在美國因與ＩＳ活動有關而遭起訴者，結果發現有三十六％是近期改信伊斯蘭，而且非出身自穆斯林社區；八十三％看過ＩＳ宣傳影片。

佩普指出，ＩＳ成功利用英雄劇情招募西方新血已引發效尤，研究顯示，「開打」敘利亞分支在其招募影片中也模仿ＩＳ英雄敘事手法。他說，「我們有一種模式正在興起」。部分恐怖主義研究人員認為，ＩＳ的訊息仍牢牢根植於宗教極端主義，對此他表示，他自知他主張的西方人不是因為宗教信念，而是因為ＩＳ散播的個人英雄主義才被誘騙加入ＩＳ，挑戰了傳統的認定。

他質疑，如何解釋西方的攻擊者與伊斯蘭的鬆散關聯，或他們對ＩＳ嚴厲、保守的「伊斯蘭法」所知有限？他說，ＩＳ逐漸擁抱，而非拒絕西方文化與理想，以便動員美國人。他表示，就如克林．伊斯威特一九七三年的電影「荒野浪子」，主角拯救惡貫滿盈的小鎮，並不是因為他愛鎮民，「他甚至輕蔑他所拯救的人們，他出手相救是因為他較高等」，「那就是『終極警探』中的布魯斯．威利、那就是『神力女超人』，好萊塢知道這就是讓數億人進電影院的訣竅，ＩＳ了解這就是獲得西方人認同的妙法」。

華盛頓近東政策研究所恐怖主義專家李維特說，他對於ＩＳ善用「無名小卒變英雄」的策略不覺訝異，因為該組織非常務實，並且接受任何新成員，他說，英雄抱負只是加入ＩＳ的一個原因，罪犯也尋求ＩＳ的掩護，以從事犯罪，其他加入者可能是希望歸屬某個團體。