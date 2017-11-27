陳年便便衛生紙 解開腸道之謎

2017-11-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕藝術品大變身！紐西蘭科學家研究保存四十六年的抽象表現主義作品「便便衛生紙」（Excretory Wipings），突破性發現，擦過糞便的衛生紙可用於窺探人體內的微生物群系、追蹤腸道健康，而人類大便如同指紋般獨一無二，還有助於發展個人化用藥、量身訂製療程。高齡八十二歲的「便便衛生紙」創作人艾普爾（Billy Apple）說：「這是藝術和科學間真正的結合，我很榮幸參與這一切。」

有助發展個人化用藥

來自紐國六個科學研究機構的學者，耗時逾一年分析艾普爾在一九七○年、二○一六年擦拭過自己糞便的兩張衛生紙。首席研究員賈亞辛赫（Thilini Jayasinghe）指出，「艾普爾三十五歲時的腸內菌群較多，但儘管他在四十六年間的生活環境和飲食習慣曾大幅改變，他的腸內菌群仍有四十五％是一樣的。」這項刊登在學術期刊《人體微生物群系》的最新研究顯示，人體微生物群系的「核心組成」，隨著年齡增長仍能保持穩定，同時，有許多腸內菌群由基因決定。

奧克蘭大學「里金斯研究所」資深研究員、分子生物學家歐蘇利文（Justin O’Sullivan）強調，該研究極其「特別」，因為人們「通常不會留下這項研究所需的樣本」，科學家現在了解到「這些透過顯微鏡才能看到的微生物，和我們的身體系統以許多複雜、神秘的方式互動」。該研究也顯示，發展個人化用藥不只要考量個人基因差異，還得考慮獨特的「人體微生物群系」扮演的重要角色。