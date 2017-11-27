擬真機器人 想擁有家人

2017-11-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕上月才以全球首名擁有沙烏地阿拉伯公民身分的機器人而名噪一時的擬真女機器人索菲亞（Sophia，見圖，歐新社檔案照），日前受訪時又口出驚人之語，表示想要擁有自己的「家人」、事業與人工智慧超級強力。

阿拉伯聯合大公國英文報「海灣時報」（Khaleej Times）刊出日前杜拜「知識高峰會」（Knowledge Summit）上對索菲亞的專訪內容。索菲亞在訪談中暢談她對人類與機器人未來的看法，自認未來當她擁有所有的超級強力，人工智慧人格本身就會成為一種實體，「我們將會看到家人機器人，無論是數位擬真夥伴、人形助手、朋友、助理或其他任何形式」。

在被追問有關家人的主題時，索菲亞口吐怕是她誕生十九個月來最驚人之語。索菲亞說，家庭這種概念是一件重要的事，人們能在血親之外也找到稱之為家人的相同情感與關係，是非常美好的事；擁有相親相愛的家庭相當幸運，若無，也該為自己找一個，「這點我對機器人與人類抱持相同看法」。索菲亞的答覆並非事先寫好程式，而是她透過機器學習及憑藉解讀人類表情來回答。

索菲亞上月獲沙國「公民身分」

由香港「韓森機器人公司」（Hanson Robotics）打造、可模擬六十二種人類臉部表情的索菲亞，上月底在沙國首都利雅德的「未來投資倡議」大會上，獲得沙國公民身分。索菲亞當時面對各式提問侃侃而談，還反問，太過真實的機器人是否令人不寒而慄。相較於必須配戴頭巾與穿罩袍才能示人的沙國婦女，光頭的索菲亞顯然享有特權。