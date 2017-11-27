俄報復川普 駐俄外媒可列「外國代理人

2017-11-27

不滿美對ＲＴ電視台下通牒 普廷簽署法案「以牙還牙」

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國司法部九月要求「今日俄羅斯」（ＲＴ）電視台限期完成其美國分社的「外國代理人」（foreign agent）註冊後，俄國總統普廷二十五日簽署國會通過的相關修正案，莫斯科今後可依法將駐俄外國媒體機構列為外國代理人，由美國國會編列預算的「美國之音」（ＶＯＡ）和「自由歐洲電台／自由電台」（ＲＦＥ／ＲＬ），乃首批須依法登記的外媒。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，俄國官員表明，此舉旨在報復美方此前以執行「外國代理人登記法」（ＦＡＲＡ）為由向ＲＴ施壓。

該法已獲俄國國會上院「聯邦委員會」和下院「國家杜馬」通過，在普廷簽署後即刻生效。據此，俄國聯邦司法部可將任何在俄國境內運作的國際媒體視為外國代理人。但令人意外的是，克里姆林宮的「人權委員會」譴責該法，表示其措詞含糊，難以合理執行。該委員會聲明，任一外媒皆可能被俄國司法部恣意、專斷地貼上外國代理人標籤。

修正後的新法備受「人權觀察組織」與「國際特赦組織」批評，駐俄的美國媒體及其他外媒，此後在一切文書工作、書面作業中，都必須呈現自己是外國代理人，駐俄人員及資金也須受俄國當局嚴格監管。過去一年來，ＲＴ和俄國「衛星通訊社」（Sputnik）都在美國面臨更嚴格的監管。美國情報機構指稱，ＲＴ企圖影響去年美國大選，Sputnik則是「另一家由政府資助、產製親克宮廣播及網路（新聞）內容的（媒體）機構」。

引渡俄駭客 美俄上演搶人大戰

與此同時，被控針對社群平台「領英」（LinkedIn）及檔案同步軟體「Dropbox」發動攻擊的俄國駭客尼庫林（Yevgeniy Nikulin），偕女友於去年十月在捷克布拉格度假時落網，由於美國當局此前已對他發布全球通緝令，故向捷克提出引渡請求；但就在他被捕後，俄國當局也請求引渡，形成一場美、俄間的「搶人大戰」。

加州大陪審團去年以入侵他人電腦、伺服器與嚴重竊取他人身分等罪名起訴尼庫林，一旦他被定罪，恐被處以五十年以上刑期和兩百萬美元以上罰款；俄國當局則指控他二○○九年涉入一家網路轉帳公司遭竊三四五○美元的竊案。領英表示，尼庫林一二年入侵伺服器盜用他人身分，受害人數恐達一億人。由於捷克高等法院二十四日已駁回尼庫林不該被引渡到美國的請求，因此捷克司法部長裴立肯（Robert Pelikan）將必須決定交由美、俄哪一方優先引渡，屆時不僅美、俄緊張將持續升高，捷克也可能「掃到颱風尾」。