爽領3億免受審 穆加比退位條件曝光

2017-11-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕辛巴威「萬年總統」穆加比最近在軍方政變後同意下台，但據傳他及夫人葛莉絲已與軍方談好退位條件，兩人將領取總計七百五十萬英鎊（約三億台幣）的終身俸，並享有司法豁免權，可繼續過著豪奢生活，不必被迫流亡海外。

續領全薪到過世 妻接著可領半薪

辛巴威媒體報導，穆加比下台後，仍將因前元首身分，受到完整的軍方保護，每月仍將領取十一萬兩千五百英鎊的全額總統年薪，直到過世為止，其妻葛莉絲在他死後可續領亡夫的半薪。穆加比據信透過包括其密友、耶穌會神父穆科諾里（Fidelis Mukonori）在內的調解人士，為自己與妻子談成優渥退位條件。消息人士透露，辛巴威政府將先給穆加比三百七十五萬英鎊，其餘款項分期支付，並繼續給予他全額醫療保險。

辛國媒體報導，高齡九十三歲的穆加比，上週在軍方和執政黨壓力下同意下台，交出執掌三十七年的大權時，曾傷心落淚，怨嘆遭手下「背叛」。穆科諾里二十六日接受美聯社訪問時表示，穆加比在辭職信上簽字前就已得知自己走到「窮途末路」，在他簽名辭職的當下，似乎鬆了一口氣。他指出，穆加比在任職總統的最後幾天，面臨巨大壓力，還希冀能「風平浪靜」地轉移權力給新任總統姆納加瓦。

辛巴威反對黨怒批︰退休總統並無司法豁免權

反對派人士抨擊，穆加比與妻子將繼續住在藍宮，配有傭人和保安人員。主要反對黨「民主改革運動黨」秘書長姆昂佐拉痛批，穆加比是退休總統，他任內犯下的刑事或民事罪行，依法並未享有司法豁免權。

不過，姆納加瓦呼籲，辛巴威人民不應對前總統採取任何形式的「復仇報復」，並讚揚穆加比對國家做過的「巨大貢獻」。外界擔心，綽號「鱷魚」的姆納加瓦會步上穆加比後塵，關注焦點已轉移到他是否會任命代表更廣大民意的政府，抑或仍將選任穆加比時代的老人。

儘管部分民眾仍感念穆加比於一九六○、七○年代解放國家的貢獻，但多數民眾對第一家庭的奢華生活深感憤怒。葛莉絲生性揮霍，並有接班總統的野心。她近日才在南非購置豪宅與名車，而她與穆加比的二十五歲長子查東加（Bellarmine Chatunga），最近在社群網站炫富，將一瓶兩百英鎊（約八一五○元台幣）的香檳，倒在一只四萬五千英鎊（約一八○萬台幣）的手錶上，還說「老爸管理整個國家」。