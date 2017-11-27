北京幼兒園虐童案延燒 園長免職、多人被捕

2017-11-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國北京市紅黃藍幼兒園新天地分園涉嫌虐待、猥褻學童的事件持續發酵，北京市當局廿五日針對事件做出初步回應，指稱此乃一起傷害幼兒的惡劣事件，已拘留一名涉案女老師，以及虛構軍方人員猥褻學童、園方高層與中共高官有關係的多名人士，該幼兒園園長則遭到免職。然而，部分家長質疑事件元凶尚未落網，還傳出當局禁止媒體跟進報導。

美國之音中文網、自由亞洲電台等媒體報導，北京朝陽區管莊的紅黃藍幼兒園新天地分園，廿二日遭學生家長舉報疑似出現虐童情形，包括對學童注射、餵食不明藥物，以及猥褻、集體裸體罰站等行為，引發軒然大波。北京公安局朝陽分局廿五日透過官方通訊軟體「微博」帳號發布初步處理措施，以「涉嫌虐待被看護人」罪名，扣留擔任「國際小二班」班主任的二十二歲女教師「劉某某」。

此外，一名三十一歲的「劉某」女子，因在網路上散播假消息，指稱涉事幼兒園有軍方背景，解放軍北京衛戍區警衛第三師第十三團「老虎團」即是其後台，甚至有軍官參與猥褻事件等，被以涉嫌「虛構事實、擾亂公共秩序」拘捕。美國之音中文網另引述北京「新京報」指出，散布紅黃藍大股東孟亮與前中共中央政法委書記孟建柱有關的「金某」和「戴某某」，也遭到警方逮捕。

與此同時，朝陽區政府強烈譴責涉案人員行為「違反師德」，事發幼兒園園長已遭免職。九月底才在美國紐約證券交易所掛牌上市、並在全中國三百多個城鎮設有分園的紅黃藍學前教育機構，其股票在事件爆發後連續爆跌，迫使幼兒園緊急發布聲明，聲稱將對旗下全國一千八百多家分園進行相關審查工作，盼挽回家長及投資者信心。

另一方面，該幼兒園外連日來聚集抗議人潮，部分家長向警方要求調閱園內監視影像，但警方置之不理，甚至派員到場「維穩」。中國媒體記者也在海外社群網站披露，已接到當局指示不准跟進報導，只能「跟時間賽跑」，趕在禁令下達前報導消息。中國網路社群雖出現排山倒海譴責肇事幼兒園的聲浪，但為免遭到當局屏蔽，均避免提到紅黃藍三字。

中國中央電視台廿五日指出，紅黃藍教育機構已非初次發生虐童事件，兩年前在吉林省四平市的分園也曾發生幼童遭教師扎針，導致孩子經常在睡覺時驚醒，身上還有不明紅點，總計有十七名學童被認定受虐，迄今仍有學童持續接受心理輔導，更有家庭為免孩子留下陰影，被迫搬離當地。