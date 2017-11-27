日媒：上海擬建東京審判紀念館

2017-11-27

中國再啟動對日歷史戰

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為了牽制日本可能啟動修憲工程，中國計畫在上海市興建「東京審判」紀念館，落實中國國家主席習近平領導階層「給日本的侵略戰爭定罪」的指示，未來可能做為中國「愛國教育」的重要基地。

日本共同社報導，上海交通大學東京審判研究中心主任程兆奇透露，中國政府去年夏天批准這項計畫，上海市有關部門等正在市內甄選地點，建成時間未定。除東京審判相關資料及圖片外，還計畫展示描繪法官及檢察官、甲級戰犯東條英機等人的巨幅油畫等。

中國一九八五年在江蘇省南京市設立「南京大屠殺紀念館」，經過九五年及二○○五年兩次擴建，目前佔地約七．四萬平方公尺，為中國全國愛國主義教育示範基地。去年十月，上海也成立規模較小的「慰安婦歷史博物館」。

牽制日相安倍修憲工程

報導指出，中國強調二次世界大戰的戰勝國立場，並凸顯其為戰後國際秩序的建構者。建設東京審判紀念館還可能企圖鼓舞愛國心，為實現十月中共第十九次全國代表大會提出的「強國建設」提升國內氛圍。另一方面，日本首相安倍晉三第四次內閣啟動修憲討論，有意修改「戰後體制」，中國想藉由歷史問題加強對日牽制。

「東京審判」全名為「遠東國際軍事法庭」，係為二次大戰結束後的一九四六年至四八年間，戰勝國同盟國在東京召開國際軍事法庭，審判戰敗國日本的責任歸屬，二十八名甲級戰犯被起訴，審判期間有三人死亡，包括東條在內的七人被處絞刑。日本雖在一九五二年依照生效的「舊金山和約」接受東京審判結果，但保守派人士否定東京審判的正當性，並將日本人的「東京審判史觀」稱為「自虐史觀」。