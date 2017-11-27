長期僭越 伊凡卡被國務院冷落

2017-11-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上任十個月以來，許多親近幕僚來來去去，惟女兒伊凡卡和女婿庫希納始終擔任左右手。然而，此前對白宮大小事務「無役不與」的庫希納，據稱份量已今非昔比，此與「通俄門」調查漸入核心，以及庫希納實際績效有限有關。與此同時，美國國務院近期也傳出冷落伊凡卡，以不願助長其國際形象為由，降低陪同赴印度參與峰會的隨行團隊級別。

紐約時報指出，庫希納在川普上任初期大權在握，在美國國內外政策均親身參與，或具備廣泛話語權，甚至代表美國出訪各國。前白宮幕僚長蒲博思和前首席策士巴農相繼離職，即傳出是庫希納從中作梗所致。庫希納的權力之大，令其他幕僚戲稱庫希納有如真正的「國務卿」。

然而，凱利接任白宮幕僚長後，著手整頓白宮內部亂象，逐漸牽制庫希納在白宮高不可攀的權力和地位。分析指出，庫希納在白宮的角色遭削弱，與「通俄門」調查深入川普親信有關，特別檢察官穆勒尤其針對庫希納於選舉和政權交接期間，在外交政策方面的角色進行探查，嚴重影響庫希納與川普之間牢不可破的關係。

另一個原因則是庫希納領導的「美國創新辦公室（OAI）」成效備受質疑，包括受邀擔任顧問的企業領袖，曾抱怨受夠庫希納召開的冗長、無實際成果的會議，以及政府科技化進度，因主要聯邦部會科技負責人從缺而受到拖累，都令庫希納影響力進一步式微。

無獨有偶，同為川普顧問的伊凡卡近期也傳出遭國務院冷落。美國有線電視新聞網（CNN）指出，伊凡卡將在廿八日代表川普前往印度，參與「全球企業家峰會（GES）」，是其迄今最高級別的外交任務。但美國代表團規模比以往縮水，且無資深人員隨行，因為國務卿提勒森不願外界認為伊凡卡受到國務院支持。提勒森的反應正是出於不滿其美國外交首長地位，長期遭到伊凡卡和庫希納僭越。