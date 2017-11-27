白宮幕僚長清君側 傳逼退川普女、婿

2017-11-27

身陷通俄門 庫希納「神奇魔力」褪盡 曝光率大減

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報二十五日報導，白宮幕僚長凱利有意讓工作目標不明的川普總統女婿、白宮資深顧問庫希納與妻子伊凡卡在今年底以前離開白宮，但遭凱利否認。在川普上任之初幾乎無役不與的庫希納，近來曝光率降低，躋身權力核心後又始終無法擺脫「通俄門」調查陰影，當初隨老丈人進入白宮時的神奇魔力似已褪盡。

凱利否認逼退說

據了解，庫希納在川普上台之初的一場白宮幕僚會議上，被當時的白宮幕僚長蒲博思質問，庫希納的「美國創新辦公室」是幹啥的？仗著自己不支薪、當時勢頭正旺的庫希納回以「干你屁事」，外加一句髒話，蒲博思只好回覆「那你愛幹啥就幹啥」。庫希納的駙馬爺身分讓他在川普政府初期橫行白宮，但好日子在退役四星上將凱利七月接任白宮幕僚長後戛然告終。

大力整頓混亂的白宮幕僚群的凱利，不是好說話的蒲博思，除表明庫希納必須適用指揮鏈，還一度告訴助理，庫希納是為他凱利效命。三名川普顧問透露，凱利甚至曾討論讓庫希納及其同樣擔任總統顧問的老婆伊凡卡，在今年底前離開白宮的可能性。凱利二十四日否認此說，宣稱從沒想過將庫希納夫婦趕出白宮，並肯定庫希納領導的創新辦公室，稱許庫希納在致力以色列和巴勒斯坦和平進程上的努力。

據稱川普一度減少仰仗愛婿，但隨後又為了回應阿拉巴馬州聯邦參議員補選共和黨候選人摩爾捲入陳年性醜聞跑去找庫希納商量。不過，庫希納在白宮的角色確實已有所轉變：他在川普上台之初幾乎出席每場會議，在每張照片上露臉，慫恿川普在未諮詢所有意見者的情況下逕自做決定。

但隨著白宮在凱利上台後無法繼續百無禁忌，庫希納與其他白宮幕僚只能恪守本分；庫希納近來逐漸消失在大眾目光前，退居幕後，不再被視為工作範圍無極限的總統顧問。共和黨策士泰勒更直指，庫希納看似已褪盡當初的「神奇魔力」。

外傳短暫的白宮生涯（及社交圈愈來愈小）有時讓庫希納與伊凡卡受挫，夫妻倆因此積極把握任何可重返紐約的機會。今秋一度盛傳，若駐聯合國大使海利取代提勒森入主國務院，就由伊凡卡接替海利出使聯合國。