護隱私 第一千金伊凡卡挺歐巴馬長女

2017-11-26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國前總統歐巴馬的長女瑪莉亞（Malia Obama）近日接連被八卦媒體揭露私生活，為此，現任總統川普的長女伊凡卡以及前總統柯林頓的獨生女雀兒喜24日都口徑一致批評八卦媒體，呼籲給瑪莉亞隱私空間。

伊凡卡在社群媒體「推特」發文：「瑪莉亞．歐巴馬應該享有與她同齡學生一樣的隱私權，她現在是已成年的青年，也是平民，媒體勿擾。」不到一小時後，雀兒喜也跟進發文，呼籲媒體尊重瑪莉亞隱私：「瑪莉亞．歐巴馬身為年輕女性、大學生、平民的私生活，不該被你們拿來騙點閱率，請改進。」

通常媒體對於揭露現、前任第一家庭子女的私生活都會有所節制，讓他們保有隱私權。不過，過去一週來，先是八卦網站TMZ刊出目前就讀哈佛大學一年級的瑪莉亞與男友熱吻照，接著右派新聞網站「每日詢問者」（Daily Caller）貼出瑪莉亞被人拍到吐菸圈的影片。

網友嘲諷媒體好挖人隱私，要媒體少管閒事。一名網友發推文：「突發新聞：瑪莉亞．歐巴馬行為舉止就像個普通大學生」；也有人說，「若保守派真的擔心美國青少年，就應該阻止成年男子與14歲少女交往。」

今年稍早，媒體拿川普小兒子巴隆做文章，雀兒喜也以過來人的經驗，兩度挺身為巴隆說話。